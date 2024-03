Andrej Danko odstúpil z prezidentských volieb: Oficiálne sa vzdal kandidatúry v prospech Štefana Harabina

Na dnešné doobedie zvolali tlačovú besedu Andrej Danko a Štefan Harabin, obaja prezidentskí kandidáti. Ako hneď na úvod informoval Andrej Danko, svojich voličov vyzval, aby dali svoje hlasy práve Štefanovi Harabinovi.

Oficiálne sa vzdal kandidatúry na prezidenta. Predseda SNS svoj krok vysvetlil vývojom preferencií a snahou netrieštiť národno-konzervatívne sily. „Naša gentlemanská dohoda v januári bola, že podporíme jeden druhého vtedy, keď bude jeden z nás úspešnejší pred prezidentskými voľbami,“ uviedol Danko. Ako povedal na tlačovej besede Štefan Harabin, verí, že voľby ide vyhrať.

Na otázku, či nie je zvláštne, že podporuje Harabina a nie Petra Pellegriniho, odpovedal, že predseda parlamentu a líder Hlasu nemal záujem o podporu SNS.

Bývalý minister spravodlivosti sa poďakoval za podporu, zároveň ocenil úsilie Andreja Danka zjednocovať národno-vlastenecké sily. „Som za to, aby sme takéto spájanie uskutočnili aj voľbami do Európskeho parlamentu,“ uviedol. Deklaroval zároveň, že do volieb ide s jasným cieľom – vyhrať ich.

Harabin opäť o migrantoch

Označil sa za mierového prezidentského kandidáta a avizoval jasne vyhranený postoj smerom k vojne na Ukrajine a geopolitickej budúcnosti Slovenska v prípade svojho zvolenia. „Ak vyhrám prezidentské voľby, žiadny slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu, ani jeden náboj, ani jeden cent nepôjde na Ukrajinu. Na Slovensko nepríde ani jeden migrant a ani jeden cudzí vojak na Slovensku nebude,“ dodal. „Budem presadzovať, aby Slovensko získalo status neutrality,“ dodal.

Možné odstúpenie Danka z prezidentských volieb v prípade, „ak trendy v predvolebných preferenciách nebudú dobré“, avizovala strana SNS už pred časom. V posledných prieskumoch Danko za Harabinom výrazne zaostával.

V sobotu (23. 3.) si tak oprávnení voliči môžu vybrať z desiatich kandidátov na prezidenta SR. Sú nimi Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.