Andrej Babiš ide na Facebooku v šľapajách Matoviča. Jeho posledný status je jeden veľký bizár

Už od zajtrajšieho dňa čaká Čechov druhé kolo prezidentských volieb. Rozhodne sa v nich o tom, či bude ich novou hlavou štátu Petr Pavel, alebo Andrej Babiš. Ten je, okrem iného, známy aj svojou kontroverziou či niekedy až bizarným zmyslom pre humor. Ten na Facebooku predviedol aj dnes.

Dalo by sa povedať, že Andrej Babiš ide v šľapajách Igora Matoviča. Aj pri jeho statusoch je totiž pravidelne potrebné premýšľať, či ide o realitu alebo o nejakú satiru. Inak to nie je ani s dnešným Babišovým statusom.

Ľudí navádza k hazardu

Nie je žiadnym tajomstvom, akú základňu voličov majú obaja kandidáti. Pri Andrejovi Babišovi je veľká časť jeho voličov tvorená ľuďmi s nižším vzdelaním či ľuďmi z nižšej sociálno-ekonomickej triedy, čo sa rozhodol využiť pri jeho dnešnom „biznis tipe“.

Na svojom Facebooku totiž zverejnil status, v ktorom hovorí: „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp.“

Jeho „rada“ rozpútala divokú diskusiu

Za približne 6 hodín od zverejnenia tohto statusu sa pod ním objavuje takmer 4-tisíc komentárov. Niektoré sú, samozrejme, odsudzujúce, a Babiša obviňujú z toho, že svojich jednoduchších voličov doslova nabáda nielen k hazardu, ale istým spôsobom by sa dokonca dalo hovoriť aj o manipulácii volieb.

Množstvo ohlasov je však napriek tomu pozitívnych, a českí občania Babiša nielen podporujú, ale dokonca mu aj ďakujú za skvelý tip.

Druhého kola sa chce zúčastniť 82 % voličov

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už od zajtra, bude preto veľmi zaujímavé sledovať, aký bude finálny výsledok. TASR informuje, že na druhom kole českých prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 27. a 28. januára, sa chce zúčastniť 82 percent voličov. Deväť percent je rozhodnutých, že k voľbám nepôjde. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median pre Český rozhlas, ktorý výsledky zverejnil v piatok.

V prvom kole hlasovalo 68,2 percenta voličov, čo bola vôbec najvyššia účasť vo voľbách českej hlavy štátu a od vzniku samostatnej ČR tretia najvyššia účasť po voľbách do Poslaneckej snemovne v rokoch 1996 a 1998, keď hlasovalo 76,4 percenta a 74 percent voličov.

Podľa Medianu sa chcú na budúci týždeň k volebným urnám dostaviť najčastejšie ľudia vo veku 18-29 rokov, vysokoškoláci a voliči súčasných favoritov Petra Pavla a Andreja Babiša.

Z tých, ktorých kandidáti do druhého kola nepostúpili, sa o konečnú voľbu najviac zaujímajú voliči Pavla Fischera. Zúčastniť sa na nej chce 94 percent z nich.

Z voličov, ktorí v prvom kole hlasovali za Danušu Nerudovú, plánuje účasť aj v ďalšom volebnom kole 86 percent ľudí. Medzi priaznivcami neúspešných kandidátov Marka Hilšera a Jaroslava Baštu je to zhruba 70 percent.

Autori prieskumu sa respondentov tiež pýtali na to, ako sú spokojní s tým, že do druhého kola postúpili práve Pavel a Babiš. Kladne na to odpovedalo 54 percent ľudí.

Do rozhodujúceho druhého kola prezidentských volieb postúpili Petr Pavel (35,40 percenta hlasov) a Andrej Babiš (34,99 percenta hlasov).