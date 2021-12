Analytik zhrnul hrozby omikronu pre Slovensko do 5 bodov. Nezastavíme ho lockdownom ani testovaním

Koronavírusová mutácia delta začína na Slovensku pomaly odznievať, vrásky na čele však celému svetu robí množiaci sa a extrémne rýchlo šíriaci omikron.

Tri dávky poskytujú slušnú ochranu

„Predpokladaná rýchlosť šírenia je na úrovní osýpok alebo vyššie (doteraz boli osýpky najrýchlejšie sa šíriaci pozorovaný vírus), rastú s oneskorením aj hospitalizácie aj úmrtia, len ešte nebolo dosť času na oneskorenie a omikron rastie veľmi rýchlo,“ napísal na sociálnu sieť uznávaný matematik Richard Kollár.

Aj on vyzýva ľudí, aby si dali posilňovaciu tretiu dávku. „Tri dávky vakcíny poskytujú slušnú ochranu (ale nie stopercentnú) pred vážnym priebehom, neváhajte, dve dávky, či doteraz prekonané ochorenie (najmä dávnejšie), zďaleka nestačia, takmer určite vás neochránia pred infekciou,“ vyslal jasné posolstvo.

Omikronu sa treba obávať

Kollár varuje, že omikron je ťažký protivník. „Priebeh je u mnohých mierny, podobný nachladnutiu, nedajte sa však oklamať, aj keď šanca na hospitalizáciu klesne pre infikovaného na jednu desatinu, pri takom veľkom počte infikovaných naraz uvidíme zrejme situáciu, akú sme ešte nevideli. Pri neimunizovaných je šanca, že riziko ťažkého priebehu nekleslo, len sa infikujú takmer všetci v tejto skupine naraz.“

Aj slovenský matematik si všimol, že krajiny s vysokou zaočkovanosťou kvôli omikronu opäť zavádzajú prísnejšie opatrenia. „Aj krajiny, ktoré doteraz uvoľňovali ako sa dalo, a boli ochotné znášať vyššiu mieru rizika, keďže sú dobre zaočkované, idú do silných opatrení a ďalšie ešte silnejšie avizujú,“ priblížil a zároveň dodal, že ak si niekto myslí, že sa nemusí obávať, je na veľkom omyle.

Podľa neho postupne opäť uvidíme aj zatvorenie a obmedzenie mnohých veľkých športových podujatí. Richard Kollár napokon zhrnul najväčšie hrozby omikronu pre Slovensko do 5 bodov.

5 najväčších hrozieb omikronu

1 – krátkodobo extrémne preplnené nemocnice, výpadky ambulantnej liečby, výpadky v nemocniciach, nie primárne na COVID oddeleniach, kde môžu reálne pracovať aj infikovaní zdravotníci, ale hlavne na oddeleniach bielej medicíny (lekári sú zaočkovaní celkom dobre, vypadnúť však môže nižší zdravotnícky personál, takmer naraz)

2 – výpadok ďalších esenciálnych služieb (naraz sa môže infikovať veľká skupina ľudí, ktorí službu bežne zabezpečujú, prípadne takmer všetci, okrem zdravotného sektora sa to týka sa to najmä polície, súdov, prokuratúry, dozorcov vo väzniciach, pracovníkov v doprave, ale aj hasičov, dodávateľov energií, odhŕňačov ciest, predavačov, obsluhy benzínových čerpadiel, či rozvozu tovaru)

3 – príchod desaťtisícov ľudí na Vianoce domov na Slovensko z oblastí, kde omikron momentálne už rastie

4 – infikovanie tých, ktorí sa nemôžu očkovať, ich zaočkovanými blízkymi (doteraz ich vďaka očkovaniu chránili, pri omikrone to však nebude stačiť)

5 – a napokon prudká reakcia našej vlády (vždy keď sa u nás rozhodovalo náhle, tak sa rozhodlo zle, často veci nedávajú vôbec zmysel a opatrenia si vzájomne odporujú, trvá týždne, kým sa veci nastavia aspoň trochu rozumne, tentokrát zatiaľ takmer celá vlna prebehne)

Slovensko takejto hrozbe o druhej svetovej vojny ešte nečelilo

V závere nezabudol Kollár podotknúť, že nie všetko sa musí naplniť, no sú to reálne hrozby na základe dostupných informácií zo zahraničia. „Teraz ide o to, čo najlepšie odhadnúť riziko a pripraviť sa pre istotu aj na to najhoršie. Keď však všetci rezignujeme na opatrenia, na obozretnosť, tak sa táto vlna u nás vďaka svojej veľkej rýchlosti šírenia synchronizuje a nápor bude v špičke najväčší,“ varuje analytik.

Kollár ďalej tvrdí, že je potrebné uvedomiť si, že takejto hrozbe ešte asi Slovensko po druhej svetovej vojne ešte nečelilo. „Ide lavína, ktorú nebudeme vedieť nijak sami zastaviť, ani lockdownom, ani plošným testovaním ani očkovacou lotériou, či protivládnymi demonštráciami.“

Jedným dychom však dodáva, že nie je potrebné prepadať strachu a panike. „Omikron je len ďalšia fáza tejto pandémie, tak ako doteraz, ideálne je brať hrozby počas nej vecne, správať sa obozretne a zároveň dbať na svoje zdravie, vrátane duševného.“