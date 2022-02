Analytik tvrdo kritizuje príchod ruského superlacného reťazca na Slovensko: Vráti nás to 25 rokov dozadu

Otvorenie superlacného ruského reťazca na Slovensku potešilo množstvo ľudí. Teraz však táto idea čelí silnej kritike od analytika, ktorý opisuje príchod tohto druhu obchodu ako návrat do 90. rokov.

Po minuloročnej expanzii do Česka sa reťazec Mere, ktorý je známy najmä pre veľké množstvo tovaru za nízke ceny, chystá aj na Slovensko. „Šetríme na všetkom tak, aby naše náklady boli čo možno najnižšie. To znamená prevažne paletový predaj bez krásnych regálov,“ povedala o Mere manažérka predaju, Natalie Sinkina.

Vráti nás to 25 rokov dozadu, tvrdí analytik

Ako citoval slová analytika na trh a obchod, Ľubomíra Drahovského, portál Pluska, príchod tohto reťazca na Slovensko bude krokom dozadu. „Prichádza spoločnosť, ktorá ukazuje, ako sa u nás predávalo v 90. rokoch, keď sa privatizoval postupne obchod, to znamená predaj z paliet a tak ďalej. Považujem to za ústup a krok späť od dobrého štandardu, ktorý sa u nás vybudoval za posledných 25 rokov,“ zhodnotil.

Analytik Drahovský tomuto obchodu nedáva veľkú šancu

Podľa Drahovského nebude tento projekt úspešný. „Nedávam tomuto obchodu veľkú šancu na úspech vo vyspelých častiach republiky. Samozrejme, budú regióny u nás, kde by to mohlo sláviť úspech za predpokladu, že sa to bude slušne baliť, slušne vykladať, že tie palety budú čisté,“ dodal Drahovský.