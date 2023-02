Americký prezident Joe Biden dorazil nečakane do Kyjeva

Americký prezident Joe Biden dorazil v pondelok do ukrajinskej metropoly Kyjev na vopred neohlásenú návštevu. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian a televízií Sky News a BBC.

Footage of Joe #Biden's historic visit to the warring capital of #Ukraine.

Meanwhile, #Putin did not even dare to approach the front line during the entire war. pic.twitter.com/rzu7jHm0vH

— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023