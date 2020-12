Americké úrady odtajnili kontroverzné správy: Čína geneticky modifikuje vojakov, aby boli nezničiteľní

Fakt, že Spojené štáty americké a Čína medzi sebou ticho súperia, je viac-menej známy a jasný každému. Obe krajiny voči sebe dlhé roky ticho bojujú vo všetkých smeroch. Tentokrát však americké úrady zašli ďalej a vyzerá to tak, že sa snažia krajinu ešte viac zdiskreditovať na medzinárodnej úrovní. Môžu za to tvrdenia riaditeľa amerického národného spravodajstva.

John Ratcliffe, riaditeľ národného spravodajstva USA, vo svojom komentári v magazíne Wall Street Journal prezradil tajné informácie o tom, že Čína predstavuje pre Spojené štáty v súčasnosti najväčšiu bezpečnostnú hrozbu. Informoval o tom web LAD Bible.

Čína chce ovládnuť svet super-vojakmi

Ratcliffe vo Wall Street Journal uviedol, že „Peking má v úmysle dominovať USA a aj zvyšku sveta ekonomicky, vojensky a technologicky.“

To ale nie je všetko. Podľa informácií, ktoré sa americkým bezpečnostným službám malo podariť odhaliť, Čína testuje členov Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády a vytvára vojakov s biologicky vylepšenými schopnosťami.

Aj vám to pripomína námet slávneho komiksu a jeho filmového spracovania pod názvom Captain America?

Podľa toho, čo Ratcliffe v článku prezradil, Čínska komunistická strana prostredníctvom rôznych národných korporácií pracuje na kamuflážach, ktorými klame verejnosť a robí veľké technologické testy na ľuďoch. Konkrétne má ísť o vojakov, ktorých biologicky modifikuje, aby boli silnejší a prakticky nezničiteľní.

Trumpov pobočník

„Presadzovanie moci Pekingu nepozná etické hranice,“ tvrdí Ratcliffe a zároveň všetkých vyzval, aby sa s čistým svedomím začali pozerať na bezpečnostné hrozby, ktoré zo strany Číny na Ameriku smerujú.

Netreba však zabúdať na to, že John Ratcliffe bol do pozície hlavy americkej národnej spravodajskej služby dosadený dosluhujúcim prezidentom Donaldom Trumpom. Ten obchodnú vojnu s Čínou prakticky odštartoval. A bol to aj on, kto Čínu označil za bezpečnostné riziko a obvinil ich zo špionáže prostredníctvom zariadení vyrábaných spoločnosťou Huawei.

Geneticky upravení vojaci

Čína má podľa informácií Ratcliffa svojich „super-vojakov“ vytvárať pomocou metódy CRISPR (z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), čo je nový, jednoduchý, no výkonný nástroj na úpravu genómov. Vďaka tejto metodike je možné u jednotlivcov napraviť genetické defekty, liečiť choroby či umožniť prevenciu ich šírenia.

CRISPR však v lekárskej obci vyvolal množstvo etických obáv. Podľa mnohých vedcov i medicínskych reprezentantov je neetické manipulovať s ľudskými génmi a zabezpečovať tak zvyšovanie výkonnosti jednotlivca.

V minulosti sa táto technológia používala na elimináciu chorôb alebo úpravy chybných sekvencií DNA v ľudských embryách. Vedci v laboratórnych podmienkach tiež skúmajú, či je možné túto metódu použiť na dospelých jedincoch. Stále však ide o časť medicíny, ktorá sa nestretla s pochopením a komerčne využívaná nie je.

Samozrejme, slová Ratcliffa treba brať s rezervou, pretože rovnako ako Trump, tiež Čínu nenávidí a je schopný spraviť čokoľvek, čo by amerických občanov, alebo pokojne aj celý svet, postavilo voči nej. Opačný názor má na Čínu novozvolený prezident. Joe Biden si ako jednu z priorít po nástupe do úradu dal, že opäť obnoví spojenectvo s Čínou.