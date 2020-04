Pentagon oficiálne zverejnil 3 videá, na ktorých má byť zachytené UFO. Ani po rokoch nevedia, čo na nich vlastne je

Americký Pentagon v pondelok odtajnil a oficiálne zverejnil tri videá, na ktorých sú zachytené momenty, kedy piloti americké námorníctva spozorovali tri neidentifikované lietajúce objekty (UFO). Na verejnosť sa pritom už raz dostali a mnohí veria, že ide o dôkazný materiál, ktorý potvrdzuje návštevu našej planéty mimozemskou civilizáciou.

Ako Pentagon uviedol vo vyhlásení, k oficiálnemu zverejneniu trojice videí sa rozhodli pristúpiť preto, aby „objasnili akékoľvek mylné predstavy o tom, či videozáznam kolujúci verejnosťou je alebo nie je skutočný, prípadne či v ňom nemožno vidieť niečo viac“. Informuje o tom web The Guardian.

„Oddelenie po dôkladnom preskúmaní zistilo, že povolené zverejnenie týchto videí neodhalí žiadne citlivé údaje či systémy a nezasahuje do žiadneho prebiehajúceho vyšetrovania vojenských leteckých útokov neidentifikovanými vzdušnými javmi,“ uvádza americké Ministerstvo obrany na svojom webe vo vyhlásení.

Trojica videí pritom kolovala na internete v rokoch 2007 a 2017 a zobrazujú zábery zhotovené počas výcvikových letov pilotov v rokoch 2004 a 2015. Dve videá zverejnil denník New York Times v roku 2017, tretie súkromná vedecká organizácia To the Stars Academ of Arts and Science Group. Odtajnené videá Pentagonu nájdete na webe, pozrieť si ich môžete aj vo videu nižšie.

Nevedia, čo je na videách

Objekty na trojici videí mnohí považujú za dôkaz o existencii mimozemšťanov a pilotom sa ich údajne podarilo zachytiť na videozáznam. Teóriu o mimozemšťanoch na predmetných videách tiež podtrháva fakt, že Pentagon túto skutočnosť pred verejnosťou tajil. Či sú ale na videách skutočne zachytené mimozemské bytosti vo svojich leteckých strojoch je veľmi ťažké 100-percentne potvrdiť. Ako však americké Ministerstvo obrany uviedlo, status týchto objektov aj po zverejnení zostavá ďalej uvedený ako „neidentifikovaný“. Znamená to teda, že ani tajné bezpečnostné zložky si nie sú isté, čo je na videách vlastne zachytené.