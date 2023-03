Americká armáda minula v minulosti miliardy dolárov na pixelovú kamufláž. Až potom sa zistilo, že nefunguje

Vojna je mimoriadne drahá, čo ale znamená, že aj chyby, ktoré sa urobia, sú veľmi drahé. Veľmi dobrým príkladom je aj chyba, ktorú urobila americká armáda pri navrhnutí svojich bojových uniforiem, na ktoré použila tzv. pixelovú kamufláž. Problémom ale je, že svoj účel, teda maskovanie, neplnila.

Nepochybne, pixelová kamufláž je vizuálne veľmi zaujímavá a estetická, no ak neplní svoju základnú úlohu, hodí sa tak maximálne na vojenskú prehliadku a nie do reálnych bojov, kde sa vojak potrebuje spoľahnúť na to, že vďaka nej ho nepriateľ tak jednoducho nezbadá.

Univerzálny vzor

Táto kamufláž nazvaná UCP (Universal Camouflage Pattern) bola navrhnutá v roku 2004 a bola inšpirovaná vzorom z počítačom generovanej kamufláže kanadských ozbrojených síl, píše portál IFL Science. Za použitím sivých, béžových a zelených štvorčekov bola myšlienka, že tento pixelový vzor skryje vojakov vo všetkých bojových prostrediach, či už ide o ulice, lesy alebo púšte.

Keďže USA boli v tom čase vo vojne s Irakom a Afganistanom, bolo mimoriadne podstatné, aby uniformy dokázali ukryť vojakov najmä v suchom a nehostinnom prostredí.

Excelovala v testoch. Ale laboratórnych

K tomu ale nedošlo. Samozrejme, vykonávali sa testy a pixelová UCP kamufláž excelovala, ale išlo len o laboratórne testy. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by bola testovaná aj v teréne pred uvedením na prelome rokov 2004 až 2005.

Na novú kamufláž veľmi rýchlo prišla kritika od vojakov slúžiacich v Iraku a Afganistane. Tí začali spochybňovať účinnosť a tvrdili, že kvôli UCP kamufláži sú pre nepriateľov dobre rozoznateľní. Za problémom stal optický efekt zvaný „izoluminancia“. Ten spôsobuje, že pri pohľade z diaľky, napríklad na pixelovú kamufláž vyrobenú z troch farieb, sa vzor „zleje“ do jedného a pozorovateľ ho vníma ako jeden objekt, ktorý vyčnieva nad okolitým prostredím.

Premrhanie prostriedkov a nová kamufláž

Ako sa vojna v Afganistane prehlbovala, kritika voči kamufláži narastala a v roku 2012 vydal vládny dozorný orgán správu proti tomuto vzoru, v ktorej sa tvrdilo, že ohrozuje vojakov a že sa zbytočne premrhalo 5 miliárd dolárov.

V roku 2014 americká armáda oznámila ukončenie UCP a od roku 2019 ho nahradila vzorom OCP (Operational Camouflage Pattern).

Na rozdiel od pôvodného vzniklo viacero variantov s rôznymi farebnými paletami vhodnými pre prostredie džunglí a lesov, alebo naopak pre suché podnebia.

Poučenie z tohto bolo, že UCP kamufláž síce vyzerala dobre a uhladene, prísľub univerzálnosti bol prehnaný. Nebola to však jediná chyba. USA tiež v rámci vojny v Afganistane zbytočne vyhodili 28 miliónov dolárov na nové uniformy pre Afganskú národnú armádu. Dôvodom bolo, že afgansky minister obrany si vybral vzor vhodný pre lesy bez toho, aby sa zohľadnilo prostredie Afganistanu. Vzor si teda vyberal na základe módnych preferencií a nie odporúčaní expertov.

Z tohto celého vyplýva iba jediné. Vojakom nezáleží na tom, aká je ich uniforma pekná, ale aká je funkčná, keďže aj od nej závisí ich život.