Ambulantní lekári začali očkovať. Ako získať potvrdenie o vakcinácii v prípade, že sa na vakcínu neobjednávate?

Ambulantní lekári začali vo štvrtok oficiálne očkovať proti ochoreniu COVID-19. Podávať budú očkovaciu látku Comirnaty od spoločnosti Pfizer/ BioNTech. Na brífingu v Dolnom Kubíne to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO).

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský doplnil, že zatiaľ sa zapojilo 290 všeobecných lekárov aj pediatrov. “Hľadáme všetky cesty, aby sa percento zaočkovanosti čo najviac zvýšilo. Očkovanie u všeobecných lekárov a pediatrov je jednou z nich. Budeme znovu podporovať mobilné očkovacie tímy, očkovanie v závodoch a vo firmách alebo vylúčených komunitách. Snažíme sa prinášať občanom čo najviac možností voľby,” povedal Lengvarský.

Lekár vám vydá aj potvrdenie

Okrem bežných ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých sa od štvrtka začína očkovať aj v ambulanciách pediatrov. Záujemcovia o očkovanie tak už nemusia chodiť kvôli vakcíne do veľkokapacitných centier, alebo čakať na výjazdové tímy. Ľudia sa nebudú musieť na očkovanie hlásiť prostredníctvom web stránky, túto možnosť im ponúkne priamo ich lekár. Ten aj celý proces zdokumentuje a vyrieši aj záznam do systémov či potvrdenie o očkovaní. Distribúciu vakcín do ambulancií zabezpečuje viac ako 700 lekární.

“V diskusiách s prvými zaočkovanými, ale aj lekárkou sme mohli počuť, ako veľmi oceňujú, že vakcína je k nim najbližšie, ako sa dá. Ďalšou dobrou správou je, že sa bude v týchto ambulanciách očkovať vakcínou Pfizer. Všetky vakcíny sú bezpečné a účinné. Ale vieme, že o túto vakcínu je veľký záujem, preto ju budú mať ambulantní lekári k dispozícii,” uviedol premiér.

Bude sa môcť očkovať aj iný, ako pacient?

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová vyzvala lekárov, aby sa zapojili. “Aby tí, ktorí váhajú, či sa do tohto programu zapojiť, neváhali a vytvorili komfort pre svojich pacientov. Ak nám ide o to, aby sa ochránila najväčšia časť spoločnosti, iný spôsob zatiaľ nepoznáme,” dodala Jurinová.

Ministerstvo zdravotníctva komunikuje so zdravotnými poisťovňami aj o možnosti, že by ambulantní lekári očkovali i iných, ako len svojich pacientov. Lengvarský avizoval, že táto otázka by sa mala vyriešiť počas budúceho týždňa.