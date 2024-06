Alec Baldwin schytal poriadnu kritiku, dôvodom sú fotografie dcéry. Ľudia nechápu, ako jej niečo také mohol dovoliť

Manželia Baldwinovci sú opäť pod paľbou kritiky. Vraj sa ich dcéra nespráva na svoj vek a považujú to za nevhodné.

Hollywoodska hviezda Alec Baldwin a jeho manželka Hilaria sa dostali pod paľbu kritiky fanúšikov po tom, ako herec zdieľal príspevok ku Dňu otcov, na ktorom bola ich malá dcéra nalíčená. Nie je to pritom prvýkrát, čo čelia takýmto výčitkám. Vo februári totiž Hilaria pridala fotografiu s ich 10-ročnou dcérou, ku ktorej napísala, že malá Carmen ich obe nalíčila a potom sa spolu vybrali von. Aj tento na prvý pohľad milý príspevok sa stretol s rovnakou kritikou.

Príspevok z Dňa otcov

Hollywoodska hviezda si tento výnimočný deň pripomenula na svojom Instagrame zdieľaním série záberov svojich detí. S Hilariou, s ktorou sa oženil v roku 2012, má 10-ročnú Carmen, 8-ročného Rafaela, 7-ročného Leonarda, 6-ročného Romea, 3-ročného Eduarda, 3-ročnú Luciu a 1-ročnú Ilariu.

Alec je tiež otcom 28-ročnej dcéry Ireland, ktorú má s bývalou manželkou Kim Basinger.

K príspevku, ktorý zdieľal a ktorý vyvolal vlnu kritiky, napísal: „Šťastný deň otcov.“ Na druhej fotografii v poradí bolo vidieť Carmen, ako drží jedného zo svojich mladších súrodencov, pričom mala na tvári špirálu a lesk na pery.

Pod paľbou kritiky

Hoci šlo o milý príspevok, ktorý bol poctou otcovi aj jeho deťom, fanúšikovia to vnímali inak. Ľudia sa totiž do dievčatka pustili, odkazujúc mu, že nemá vek na to, aby nosilo mejkap a zároveň kritizovali rodičov za to, že to dcére dovolili.

„Prečo sa 10-ročné dieťa líči?“ pýtala sa jedna osoba v komentároch a ďalšia hneď položila podobnú otázku: „Prečo má na sebe mejkap?“

„Vyzerá staršie ako na 10 rokov!!!“ argumentoval zas iný komentujúci.

Mnohé ženy sa však dievčaťa zastali a vysvetlili, že aj ony sa v jej veku hrali s mejkapom a bola to jednoducho zábava pre malé dievčatká. „Krásna rodina. Moja 8-ročná vnučka sa rada hrá s mejkapom a my jej to dovolíme! O čo ide! Takže zavrite svoje negatívne ústa a choďte ďalej,“ argumentovala zas jedna babička.