Ako zistíte, že je vaša mačka psychopat? Vedci vytvorili jednoduchý dotazník, ktorý vám to prezradí

Každý domáci miláčik má svoju osobnosť. Niektoré psy a mačky sú hravejšie, iné sú zas pokojnejšie a najradšej by celé dni prespali. Psychológovia sa preto rozhodli, že osobnosť mačiek preskúmajú o čosi lepšie. To, čo sa im podarilo zistiť, vás prekvapí.

Je vaša mačka psychopat?

Kto má doma mačku vie, že to vie byť veľmi svojské zviera. Zamysleli ste sa však už niekedy nad tým, či náhodou váš domáci miláčik nemá psychopatickú črtu? Ak nie, vedzte, že psychológovia áno. V rámci výskumu, ktorý bol publikovaný prostredníctvom časopisu Journal of Research in Personality, skúmali vzťahy medzi 2 042 mačkami a ich majiteľmi. Následne vytvorili dotazník, vďaka ktorému mohli osobnosť zvierat vyhodnotiť.

Dotazník pozostáva zo 46 výrokov, ktoré majitelia mačiek hodnotili, ako dobre zviera vystihujú. Súčasťou sú výroky, ako napríklad: „Moja mačka mučí svoju obeť namiesto toho, aby ju rovno zabila,“ alebo „Moja mačka sa hlučne prejavuje, napríklad mňauká, bez akejkoľvek príčiny,“, či „Moja mačka sa ľahko rozruší“.

Nájdete v ňom aj výroky ako: “Moja mačka rada sedáva na vysokých miestach,” alebo “Moja mačka terorizuje ostatné mačky v susedstve,”, “Moja mačka na mňa útočí, prejavuje voči mne svoju dominanciu,” či “Moja mačka pradie, keď útočí na zvieratá alebo na ľudí”.



Na základe výsledkov následne odborníci určia, do akej miery je mačka zákerná, agresívna, či jej chýba empatia a do akej miery je sociálne dominantná a nebojácna, informuje Daily Mail. Dotazník okrem toho meria aj to, do akej miery je mačka nepriateľská voči ľuďom či voči iným zvieratám. Dotazník CAT-Tri+ je prvým nástrojom vôbec, ktorý bol vytvorený špecificky na zistenie toho, či je vaša mačka psychopat.

Zabráni sa tomu, aby mačky končili v útulkoch alebo na ulici

Odborníci veria, že rovnako ako iné črty, aj psychopatia sa u mačiek prejavuje ako kontinuum, teda niektoré sú psychopatické viac, iné zase menej. Niektoré také nemusia byť vôbec. Je však pravdepodobné, že do istej miery je táto črta prítomná u všetkých mačiek. Je to pravdepodobne evolučný pozostatok z čias, kedy museli súperiť o potravu, teritórium či o možnosť páriť sa.

Aj keď sa môže zdať, že je to len zábavka, pre odborníkov je to mimoriadne dôležitý nástroj. Odborníci dúfajú, že im to pomôže vylepšiť vzťahy medzi majiteľmi a domácimi miláčikmi. Vďaka tomu by sa mohol znížiť aj počet mačiek, ktoré nakoniec končia v útulkoch alebo dokonca vyhodené na ulici.

Na základe výsledkov dotazníka môže veterinár dať majiteľovi zvieraťa odporúčania. Napríklad, niektoré môžu potrebovať veľký výbeh, iné zas viac hračiek alebo miesto, kam sa môžu ukryť. Ak má mačka naplnené všetky potreby, menej často sa u nej prejavuje správanie, ktoré je pre majiteľa neprijateľné a neželané.