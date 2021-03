Ako si nájsť prácu? Najviac voľných ponúk je vo výrobe či obchode, vedie IT. Stúpol záujem o brigády

Od vypuknutia pandémie na Slovensku len pred niekoľkými dňami uplynul rok. Pandémia ovplyvnila aj pracovný trh, predovšetkým čo sa týka turizmu, hotelierstva alebo gastro služieb. Porovnali sme si mieru nezamestnanosti s minulým rokom a opýtali sa dvoch spoločností, ktoré sa zaoberajú ponukami práce, ako to vyzerá s aktuálnymi voľnými pracovnými miestami a ako hodnotia súčasnú situáciu.

Podľa mesačných štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v tomto januári v porovnaní s minuloročným stúpla nezamestnanosť o niekoľko percent. Najmenší rozdiel evidujeme v Bratislavskom kraji, kde sa nezamestnanosť zvýšila z 2,84 % na 4,87 %. Najväčší sa zaznamenal v Banskobystrickom kraji, kde nezamestnanosť stúpla zo 6,67% na 10,07%. To znamená, že v kraji sa pred dvoma mesiacmi nachádzalo takmer 34-tisíc uchádzačov o zamestnanie.

Nezamestnanosť v porovnaní s minulým rokom vzrástla

Čo sa týka Slovenska celkovo, v januári minulého roka evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny približne 137-tisíc uchádzačov o zamestnanie. Pred niekoľkými týždňami toto číslo ukazovalo viac ako 213-tisíc ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla zo 4,98 % na 7,81 %.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí tiež prišli o prácu alebo ste bez nej a snažíte sa ju nájsť, opýtali sme sa spoločností Profesia a Index Nosluš, ako to vyzerá v súčasnosti na pracovnom trhu, aké ponuky a pre koho prevládajú.

Oproti prvej vlne pandémie je situácia na pracovnom trhu pozitívnejšia

Nikola Richterová, PR manažérka portálu Profesia, nám opísala, ako vyzerá aktuálna situácia a či počet voľných pracovných miest za posledné miesiace, kedy sa situácia s koronavírusom zhoršovala, klesol.

“Posledné mesiace práveže platí, že sa počet nových pracovných ponúk akoby zastabilizoval. V januári aj vo februári sme evidovali po 16-tisíc pracovných ponúk. Podobný počet sme evidovali aj v novembri. Tu treba dodať, že v novembri boli na Slovensku navyše menej prísne opatrenia ako dnes.”

Zamestnávatelia vedia efektívnejšie pracovať aj na diaľku

Dnes sú čísla oproti prvej vlne pandémie omnoho pozitívnejšie. “Najhoršie to bolo v apríli 2020, keď sme evidovali iba 8 600 ponúk. Odvtedy sa situácia už len zlepšovala. Dnes už môžeme konštatovať, že veľký počet zamestnávateľov si na opatrenia zvykol a vie dnes už efektívnejšie pracovať aj na diaľku.”

“Samozrejme, toto neplatí pre odvetvia, ktoré opatrenia takmer úplne stopli. Reč môže byť o cestovnom ruchu, hotelierstve, službách, organizovaní podujatí a mnoho ďalších. Tu evidujeme skutočne len minimum inzerátov.”

Problém najviac pocítili ľudia z cestovného ruchu alebo hotelierstva

Nedostatok voľných pozícií je v súčasnosti v odvetviach, ktoré sú najviac poznačené aktuálnou situáciou. “Problém majú ľudia, ktorí prišli o prácu v zastavených odvetviach. Ide často o event marketérov, či ľudí z cestovného ruchu, gastra a hotelierstva a podobne. Keď sa už aj objaví nejaká ponuka práce v takejto oblasti, vidíme zvýšený záujem. Inzeráty v týchto sektoroch sú aktuálne naozaj ojedinelé.”

Podľa PR manažérky Profesie v špecifickej situácii sú najmä ľudia, ktorí robili dlhé roky v hoteloch. “Dnes takéto voľné miesta nie sú a oni sú preto v situácii, že si musia hľadať prácu v úplne iných sektoroch, s ktorými nemajú skúsenosti. Aj z tohto dôvodu vidíme, že nám stúpol záujem o pozície, ktoré nepožadujú nejaké špecifické vzdelanie a nevyžadujú ani prax. Práve z tohto dôvodu nám stúpol záujem o pozície, ako je telefonický anketár či kuriér.”

Postavenie IT na trhu rastie

Naopak, najviac voľných pracovných ponúk evidujú aktuálne v informačných technológiách.

“Ide o ponuky na rôznych programátorov, databázových administrátorov a mnoho ďalšieho. Postavenie IT na trhu práce je stále dôležitejšie. Ešte v roku 2018 išlo v poradí o piate odvetvie s najvyšším počtom ponúk, v roku 2019 bolo štvrté, v roku 2020 tretie a za prvé dva mesiace roka 2021 je už na prvom mieste. Dá sa povedať, že dopyt priniesla práve koronakríza. Mnoho firiem prešlo na automatizáciu, taktiež prácu z domu a obchody sa začali orientovať na online predaj. Veľa vecí sa presúva do online priestoru a môžeme konštatovať, že pandémia nám akoby urýchlila dopyt po automatizácii a robotizácii. O tom, že to príde, sme hovorili dlho, napokon to prichádza vďaka tejto špecifickej dobe ešte rýchlejšie.”

Richterová dodáva, že po spomínanom IT zaznamenávajú najviac voľných ponúk vo výrobe, ekonomike, financiách a účtovníctve, administratíve, obchode či doprave, logistike a špedíciách.

Priemerná ponúkaná mzda stúpla, platy však nerástli

Čo môže byť prekvapivé, po vypuknutí pandémie priemerná ponúkaná mzda dokonca stúpla. Má to však svoje opodstatnenie. “Keď prišla korona, očakávalo sa, že sa to ihneď prejaví aj na ponúkaných platoch. Nestalo sa tak. Priemerná ponúkaná mzda v inzerátoch dokonca stúpla. Bolo to však spôsobené ani nie tak tým, že by mzdy skutočne rástli, zostali rovnaké, avšak zamestnávatelia počas prvej vlny hľadali najmä špecialistov.”

“Naopak, zmizli nám vtedy ponuky v cestovnom ruchu, kde sú zase platy nižšie. To malo na priemernú ponúkanú mzdu na našom portáli, samozrejme, pozitívny efekt, takže z tohto dôvodu narástla. Neskôr sme však už videli skutočne pokles v ponúkaných platoch. Jediným sektorom, ktorý tomuto poklesu odolal, bolo IT.” Miera uplatnenia aj platové ohodnotenie ukazuje, že IT odvetviu sa skutočne darí.

Desatina Slovákov so zníženým platom

“Platy v roku 2020 jednoducho príliš nerástli. Skôr naopak. Potvrdili nám to aj výsledky prieskumu agentúry Focus pre Profesia. Z neho vyplynulo, že ak sa už pracujúcim Slovákom v roku 2020 zmenil plat, bolo to častejšie zníženie, ako zvýšene. Až desatine Slovákov bol v dôsledku kornakrízy znížený plat, pričom toto zníženie trvalo minimálne do konca roka 2020,” dodáva Nikola Richterová z portálu Profesia na záver.

Ak si hľadáte prácu práve v týchto odvetviach, veríme, že sa vám to čoskoro podarí. Ak skôr preferujete prácu vo výrobných spoločnostiach alebo krátkodobejšie brigády, než prácu na trvalý pomer, situáciu na trhu nám priblížila výkonná riaditeľka personálnej agentúry Index Nosluš, Darina Mokráňová.

Ponuky práce vo výrobných spoločnostiach nezažili výraznejší pokles

Ako nám prezradila, začiatkom roka je pokles voľných pracovných miest štandardom a výnimkou nie je ani tento rok.

“Keďže sa naša agentúra zameriava najmä na vyhľadávanie pracovníkov pre výrobné spoločnosti, zatiaľ sme nepocítili výraznejší pokles, nakoľko výroba vo všetkých odvetviach na Slovensku funguje a v tejto “vlne” ju nezastavila ani pandémia. Uplatnenie vo výrobe však nie je pre každého, je to často fyzicky náročná a viaczmenná práca. Určite je to však pre ľudí, ktorí prišli o príjem, možnosť zárobku, aj keď len na určitú dobu, kým sa situácia v ich segmente nezlepší.”

Relatívne dobré správy má aj pre záujemcov o krátkodobejšie brigády. “Čo sa týka ponúk na krátkodobejšie práce, na brigády, tam už od začiatku roka 2020 dopyt mierne prevažuje ponuku. Ale práca sa po kratšom čakaní nájsť stále dá. Brigádnické pozície sú pre ľudí po strate zamestnania atraktívnejšie, ako nájsť inú prácu na trvalý pracovný pomer. Je to aj v spoločnosti vnímané ako menší záväzok alebo niečo dočasné.”

Ľudia hľadajú krátkodobé brigády

Práve o tie je v súčasnosti zvýšený záujem. “Aktuálne pociťujeme zvýšený záujem práve o krátkodobé práce, tzv. brigády. Ľudia si uvedomujú, že práca v segmente administratívy a rôznych marketingových akcií dnes nie je aktuálna a vyjadrujú záujem aj o práce v obchodných reťazcoch, mliekarňach, tlačiarňach. Ako som už uviedla, prevládajú voľné miesta hlavne vo výrobných spoločnostiach, ktoré aktuálne nie sú výrazne dotknuté pandémiou.”

Pri práci z domu nastáva problém so zaškolením nových ľudí

Pocity neistoty môžu trápiť budúcich čerstvých absolventov. Podľa Dariny Mokráňovej to však neznamená, že nebudú mať možnosť nájsť si prácu. “Rozdelila by som pracovné ponuky na dve časti – jednou sú zamestnania, kde nie je možné vykonávať prácu z domu. Tu sa v princípe šance absolventov nezmenšili, ak daná firma funguje a prijíma nových ľudí, vie ich zaškoliť a ak prijímala absolventov predtým, nemá dôvod túto stratégiu meniť.”

“Druhou skupinou sú firmy, kde väčšina ľudí pracuje z domu. Tam môže byť prijatie nového zamestnanca problém vo všeobecnosti. Ako ho zaškolíte? Kto a ako mu bude nápomocný? Ako si vybudujete dôveru, ktorá je pre funkčný homeoffice základom? Sú určite aj tu pozície, na ktorých je výkon jednoznačne merateľný a tam nie je riziko zobrať aj absolventov. Ale napríklad pri kreatívnych pozíciách, alebo na mieste, kde na jednej pozícii pracuje málo zamestnancov a tým pádom nemá spoločnosť presne zadefinované všetky postupy, je absencia prítomnosti na pracovisku problémom a u niektorých zamestnávateľov môže viesť k uprednostňovaniu zamestnancov s praxou,” opisuje výkonná riaditeľka Index Nosluš.

Situácia však zasiahla aj samotné firmy. “Na druhej strane, firmy, ktoré majú obmedzené rozpočty alebo cítia neistotu, sú na trhu tiež. Prijatie absolventa môžu vnímať ako menší záväzok, môžu mu na úvod ponúknuť menší plat. Aj preto niektorí siahnu práve v tomto období po takejto voľbe.”

Možnosti majú aj čerství absolventi

“Samozrejme, konkurencia na pracovnom trhu zásadne nezmizla. Nezamestnanosť stúpla, ale nie natoľko rapídne, aby sa zrazu na všetky pozície dali nájsť ľudia s praxou. Určite majú zamestnanci menšiu tendenciu dnes meniť prácu, čo tiež môže absolventom pomôcť,” dodáva na záver.

Ponuky voľných pracovných miest okrem spomínaných spoločností nájdete aj na ďalších podobných portáloch s ponukami práce. V niektorých prípadoch môžu byť užitočné napríklad aj skupiny na Facebooku, v ktorých sa môžu objaviť zaujímavé ponuky. V tomto prípade však platí, že buďte radšej aspoň trochu obozretný a dopredu si ponuku preverte.

Napriek tomu, že oproti minulému roku nezamestnanosť na Slovensku stúpla, voľné pracovné miesta sa objavujú stále. Najviac poznačení sú, samozrejme, ľudia z hotelierstva, gastro sektoru alebo cestovného ruchu, ktoré sú v súčasnosti pozastavené alebo fungujú v obmedzenom režime. To znamená, že možnosťou pre nich môže byť hľadať zamestnania alebo krátkodobé brigády v inom odvetví.