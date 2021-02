Prezidentka Zuzana Čaputová hľadá do svojej kancelárie kolegu. Skvelý plat a práca, ktorú inde nenájdeš

Prezidentská kancelária hľadá človeka na novú pozíciu. Žijeme v dobe, kedy hoaxy a fake news ovládajú aj našu slovenskú scénu a masáž dezinformáciami je naozaj veľká. Prezidentka Zuzana Čaputová hľadá špecialistu, ktorý bude bojovať s konšpiráciami, hoaxmi a vymyslenými alebo nepodloženými správami.

Na stránke Profesia sa objavil zaujímavý inzerát Ak si myslíte, že spĺňate požiadavky, pošlite si žiadosť. Náplňou práce je, ako sme už spomínali vyššie, skúmanie zverejnených dezinformácií, konšpirácií a hoaxov z pohľadu potencionálneho vplyvu na spoločnosť. Zároveň by mal tento človek dokázať sprostredkovať stanoviská prezidenta republiky, sledovať a vyhodnocovať digitálny obsah a podieľať sa aj na tvorbe komunikačnej stratégie.

Skvelý plat a zaujímavá práca

Čo sa týka dezinformácií, išlo by aj o vyvracanie hoaxov, uvádzanie informácií na pravú mieru a identifikáciu falošných profilov a mapovanie tzv. hate speech-u na sociálnych sieťach. Od uchádzača sa vyžaduje aj znalosť etikety, pravidiel a protokolu a čo je asi najzaujímavejšie je, že práca si vyžaduje stupeň utajenia “tajné”. Ak sa teda niekomu podarí splniť všetky podmienky a prácu dostane, nebude o nej môcť s nikým hovoriť.

Ak vás zaujíma, koľko prezidentská kancelária ponúka za túto prácu, je to 1 310 eur mesačne, plus 5 dní dovolenky navyše a pracovný čas v počte 37,5 hodín týždenne. V inzeráte sa tiež dočítate, aké všetky dokumenty musíte spolu so životopisom zaslať. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je už 5. marca, takže ak máte záujem, mali by ste sa poponáhľať.