Ako sa dostať do formy a nezaplatiť za to ani cent? Vieme, ako sa dostať k smart hodinkám zadarmo!

Kondičku ti pomôžu získať smart hodinky. Prezradíme ti, ako ich získaš zadarmo a ešte si zarobíš pár desiatok eur.

Zabudni na telefón v ruke alebo na nemotorné ľadvinky, ktoré ťa budú pri pohybe škrtiť. Teraz môžeš získať štatistiky svojich tréningov cez hodinky, ktoré dostaneš od najväčšej digitálnej banky na Slovensku! Či už jazdíš na bicykli, plávaš alebo beháš z jednej párty na druhú, hodinky pohyb rozpoznajú a zaznamenajú.

Nevieš, kde s tréningom začať? V hodinkách máš súkromného trénera dostupného 24 hodín denne, ktorý ti vytvorí vlastný fitness program. Kombinovať môžeš viac ako 1 600 cvičení a samozrejme si nastavíš aj počet sérií aj intervaly tréningu. A keď si vybehneš zacvičiť, nemusíš so sebou vliecť ani peňaženku. Za energeťák či vodu zaplatíš jednoducho, práve hodinkami.

Lepší oddych, lepšie výsledky

Niekedy je ťažké sa odhodlať začať. Smart hodinky sledujú tvoj tep a vedia, kedy je pre teba ideálny čas na aktivitu, a kedy na oddych. Monitorujú aj tvoj spánok a ak to bude potrebné, dajú ti tipy na to, ako ho skvalitniť. Navyše vedia veľmi presne vyrátať, koľko kalórií sa pobralo do metabolického neba, čo je dôležité nielen pri chudnutí, ale aj naberaní svalov.

Hodinky zadarmo a odmena k tomu

Smart hodinky Garmin VENU SQ, ktoré ti uľahčia tvoju fitness cestu, bežne stoja okolo 200 eur. Ale ak máš 16 až 26 rokov, v rámci promo akcie Slovenskej sporiteľne ich získaš zadarmo. Stačí si v nej otvoriť nový účet. Na e-shope garminu si vyberieš jeden z troch farebných variantov hodiniek a pri platení použiješ kód, ktorý ti príde na e-mail po otvorení účtu. A máš nakúpené.

Táto akcia je prepojená s kampaňou Odporuč Georgea. Ak si účet založíš cez odporúčanie kamaráta, môžete obaja získať extra bonus. On zarobí 40 eur za to, že si založíš účet a budeš platiť novými hodinkami. Ty za to isté dostaneš 30 eur. Ak ti budú rodičia posielať vreckové pravidelne na tvoj účet v Sporiteľni, môžeš sa tešiť na ďalších 30 eur. A samozrejme, aj ty môžeš ďalej odporúčať Georgea a zarobiť si tak ďalšiu dvestovku.

Akcia je limitovaná, tak otvorenie účtu veľmi neodkladaj. Hodinky dostane iba prvých 1 600 klientov.