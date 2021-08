Ako sa dá zarábať na odparkovanom 15-ročnom aute? Nie je to také zložité

Filozofiu zdieľanej ekonomiky opisuje známa metafora, že človek nepotrebuje vŕtačku – potrebuje dieru v stene. Podobne sa dá v určitých situáciách pozerať aj na vlastnenie auta. Ak sa odveziete kam chcete a kedy chcete, nie je nevyhnutné aj auto vlastniť. Na tejto báze funguje aj nová platforma na zdieľanie áut HoppyGo, ktorá po štyroch rokoch dorazila z Českej republiky aj na Slovensko. A vďaka ktorej sa dá na vlastnom aute aj zarábať.

Hlavne v mestách sa postupne stáva vlastnenie auta prežitok. Či už z dôvodu, že kvôli zápcham to do práce trvá pridlho. Alebo sa stále viac ľudí rozhoduje pre ekologickejšiu a aj ekonomickejšiu cestu používania mestskej dopravy alebo hoci aj bicykla. Stále sa však prihodia situácie, kedy je auto najpraktickejšia voľba. Novú sadu tanierov alebo rozbitý bicykel do servisu nebude asi nikto ťahať v autobuse alebo taxíku. Otázkou už len ostáva ako často k takej situácii dochádza. U každého bude odpoveď odlišná.

Ak ste v cieľovej skupine, ktorá si vie predstaviť život bez auta, ale občas ho potrebuje – ideálnym riešením doteraz mohli byť autopožičovne. Od mája tohto roka ale pribudla ešte jedna možnosť – zdieľanie áut od bežných ľudí pre bežných ľudí HoppyGo.

Ide o platformu, ktorú vytvorilo inovačné centrum Škoda Auto DigiLab. HoppyGo v Čechách funguje už štvrtý rok. Unikátna je v tom, že sa cez nich autá dajú požičať. Ale zároveň sa dá do HoppyGo zaregistrovať aj vlastné auto (s vekom do 15 rokov alebo do 300-tisíc najazdených kilometrov). Okrem iného to môže byť aj akási nová šanca pre staršie autá, ktoré podľa mnohých už nemajú hodnotu. Pritom práve vďaka zdieľaniu vedie nie iba pomôcť záujemcom o prepravu. Ale ešte aj začnú na seba zarábať, čim výrazne spomalia svoje morálne zastaranie.

Ak by sme sa pozreli na niekoľko reálnych príkladov, tak môžu mnohí ostať prekvapení. Podľa údajov z HoppyGo je v ponuke napríklad model Citroen C2 z roku 2006 so 190-tisíc najazdenými kilometrami. Jeho trhová cena je okolo 2 500 eur. Lenže jeho majiteľovi už vďaka zdieľaniu pomohol k zárobku 210 eur. To znamená, že auto za dva mesiace zarobilo viac ako 8 percent vlastnej hodnoty.

Rekordmanom je majiteľ Hondy Jazz z roku 2006, ktorá sa na bazároch predáva tiež za približne 2 500 eur. Od spustenia platformy HoppyGo na začiatku leta si už stihol zarobiť 460 eur čo predstavuje viac ako 18 percent hodnoty vozidla.

Alebo sú aj príklady novších modelov. Jeden z ponúkaných Volkswagenov Up! z roku 2013 so 105-tisíc najazdenými kilometrami má dnes hodnotu okolo 6 500 eur. Jeho majiteľ si už zarobil 400 eur. Znamená to okolo 6 percent hodnoty auta alebo pokojne aj viac ako 260 litrov benzínu.

Prípadne ďalší majiteľ, ktorý prenajíma na HoppyGo svoje 12-ročné Volvo S40. Za pár týždňov sa mu podarilo privyrobiť si sumu, ktorá predstavuje viac ako 15 percent trhovej hodnoty auta. “Fotky slúžia ako poistka a tiež vidia obidve strany aký bol stav nádrže. Všetko si to jednoducho v aplikácii nastavím a skontrolujem,” povedal majiteľ tohto Volva.

Zároveň všetky tieto autá nestáli ladom, ale pomohli niekomu vybaviť papierovačky po meste alebo prepravu na víkendový výlet.

Je možné, že pri predstave požičania vlastného auta niekomu cudziemu prebehnú niekomu zimomriavky po chrbte a hned si prestaví rozbité alebo dokonca ukradnuté auto. Ak by to tak bolo, takáto služba by nevydržala fungovať ani štyri mesiace, nie ešte štyri roky. Je jasné, že absolútne nulové riziko neexistuje. Ale tvorcovia HoppyGo viacerými prvkami znižili pravdepodobnosť na minimum.

V prvom rade každé auto v HoppyGo má havarijné poistenie. Každý záujemca prechádza podrobným verifikačným procesom. Auto sa pred a po požičaní fotografuje a pomáha tiež známy systém hodnotenia, ktorý poznáme z iných služieb. Hviezdičky dostávajú majitelia áut aj používatelia. A na konci – požičania sa robia osobne. Takže majiteľ auta sa môže rozhodnúť, či kľúče človeku naozaj dá alebo nie. Pre ľudí, ktorí by auto nepožičali ani susedovi HoppyGo nebude, ale pre ostatných je to zaujímavá možnosť ako sa dostať na víkendovú chatu alebo ako pasívne zarábať a pritom aspoň trochu znížiť počet áut stojacich bez využitia na uliciach a parkoviskách.