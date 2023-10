Ako mať sex či nový film s Johnnym Deppom. Festival BE2CAN prináša do slovenských kín to najlepšie z filmových festivalov

Konať sa bude od 11. do 18. októbra v 37 kinách v 29 slovenských mestách. Otvárací film prehliadka zdieľa s filmovým festivalom v Cannes, bude ním totiž snímka Jeanne du Barry – Kráľova milenka (2023) v hlavných úlohách s Johnnym Deppom a Maïwenn, ktorá sa zhostila aj réžie. Slávnostné otvorenie prebehne v bratislavskom Cinema City Aupark 11. októbra.

Festivalová prehliadka Be2Can tento rok oslávi desaťročie výrazných, inovatívnych a provokatívnych filmov, ktoré sa jej vďaka záujmu divákov stále darí prinášať do českých a slovenských kín. Otváracím filmom, ktorý Be2Can 2023 zdieľa s Medzinárodným filmovým festivalom v Cannes, je Jeanne du Barry – Kráľova milenka (2023). Túto opulentnú snímku o francúzskej dvorskej politike, odohrávajúcu sa v kulisách Versailles, ovládne vo svojom návrate na filmové plátna Johnny Depp ako Ľudovít XV. a výrazná francúzska herečka, režisérka, scenáristka a producentka Maïwenn. So svojou nekonvenčnou povahou zvládne aj úlohu režisérky aj hereckú rolu Jeanne Bécu, ženy z chudobných pomerov, ktorá vďaka svojmu šarmu a schopnostiam postupne stúpa na spoločenskom rebríčku. Ako dvorná dáma sa stane obľúbenkyňou a dvornou milenkou kráľa Ľudovíta XV. V rozpore so všetkými dobovými konvenciami a mravmi sa Jeanne presťahuje na dvor vo Versailles, kde jej príchod vyvolá škandál.

„Je úžasné, že Be2Can má už desať rokov. Teší ma, že sa nám za tie roky podarilo udržať dve kľúčové a najcennejšie komodity nášho remesla: kontinuitu a integritu,“ hovorí kreatívny riaditeľ Dominik Hronec. „Odhodlanie tímu Be2Can plniť svoje poslanie – prinášať to najlepšie z festivalovej kinematografie do slovenských a českých kín – nepoľavuje. Be2Can naďalej organizujeme ako distribučná spoločnosť Film Europe, ktorej dôverujú desiatky kinárov a kinárok na Slovensku a v Českej republike, vďaka ktorým tisíce divákov z oboch krajín uvidia aj tento rok predstavovaný výber filmov z Berlína, Benátok a Cannes. Mojimi osobnými favoritmi, ktorí si zaslúžia zvláštnu pozornosť, sú Disco Boy a Saint Omer. Oba filmy sú debutmi – a nemôžu byť odlišnejšie. Disco Boy je jedným z vizuálne najprepracovanejších spirituálnych tripov tohtoročnej filmovej produkcie, Saint Omer, naopak, zosobňuje čistý monolit oslavujúci materstvo, a to napriek rozporuplnej téme. Môj súkromný odhad je, že obidva filmy sa o niekoľko rokov dostanú do filmových učebníc. Kino Film Europe v Pistoriho paláci v Bratislave bude opäť centrom festivalu a my vás doň srdečne pozývame nielen na filmy, ale aj na zaujímavé sprievodné podujatia. Tešíme sa na vás,“ dodáva.

Be2Can uvedie 9 premiérových titulov a 3 reprízy. Medzi premiérami uvedieme aj film legendárneho britského režiséra Kena Loacha Starý dub (2023), ktorý nadväzuje na jeho líniu civilných a mimoriadne ľudských sociálnych drám. Názov filmu odkazuje na miesto, ktoré stojí v centre príbehu: Starý dub je v skutočnosti názov poslednej krčmy v dedine na severovýchode Anglicka, kde sa ľudia po zatvorení baní cítia odrezaní od sveta a s ubúdajúcim obyvateľstvom vzniká priestor pre sýrskych utečencov. Ken Loach a jeho dvorný scenárista Paul Laverty sa tak tentoraz zameriavajú na problematiku stretu kultúr a pôvodu neznášanlivosti v opomínaných komunitách.

Neoddeliteľnou súčasťou Be2Can sú aj režisérske debuty, ku ktorým patrí film Disco Boy (2023), vizuálne podmanivý film režiséra Giacoma Abbruzzeseho, v ktorom sa v tajomnom nočnom klube stretávajú Alexej, mladý Bielorus, ktorý uteká pred svojou minulosťou v cudzineckej légii, a Jomo, revolučný aktivista zapojený do ozbrojeného boja za bezpečnosť svojej komunity. Tento pozoruhodný debut zaujal v hlavnej súťaži Berlinale, kde porota udelila Hélène Louvart za jej prácu s kamerou cenu za mimoriadny umelecký prínos.

Ďalšou prvotinou svojho druhu na Be2Can bude film Saint Omer (2022) dokumentaristky Alice Diop. Napínavá súdna dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami je strhujúcim a hlbokým filmom s neustále sa meniacimi časovými líniami, ktorý provokatívne prerozpráva antický mýtus o Médei. Film Saint Omer bol taktiež vybraný, aby reprezentoval Francúzsko v boji o Oscara 2023 a bol uvedený aj na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, kde získal Veľkú cenu poroty a Cenu za najlepší debut.

Z dramaturgickej ponuky Berlinale uvidia diváci Be2Can film Hudba (2023) Angely Schanelec, voľne inšpirovaný mýtom o Oidipovi, ktorý na Berlinale 2023 získal Strieborného medveďa za najlepší scenár. Film rozpráva príbeh siroty Jona. Kvôli neúmyselnému zabitiu sa ocitne vo väzení, kde sa spriatelí s dozorkyňou Irou, ktorá sa o neho stará a nahráva mu hudbu. A hoci Jonovi začne slabnúť zrak, niečo získa.

Z berlínskeho výberu zavíta na prehliadku aj debutový film Natalie Sinelnikovej Mohli by sme byť aj mŕtvi (2022), v ktorom mikrokozmos výškovej budovy vytvára pozadie pre nadčasový dystopický experiment; film bol prezentovaný v sekcii Perspektive Deutches Kino.

Drsné a zároveň komediálne poňatie drámy prináša britská snímka Ako mať sex (2023) režisérky Molly Manning Walker, divoká jazda troch britských tínedžeriek, plná alkoholu, autentická svojím zničujúcim pohľadom na zložitosť ženského priateľstva a sexualitu dospievajúcich. Film Ako mať sex sa dočkal uznania v podobe hlavnej ceny sekcie Un Certain Regard na festivale v Cannes.

Naopak, kombináciu drámy a krimi ponúkne čínsky film Len rieka tečie (2023) režiséra Wei Šu-ťüna, ktorého príbeh sleduje sériu vrážd na čínskom vidieku v 90. rokoch 20. storočia vedúcu policajného šéfa do zvláštneho, tajomstvom opradeného sveta miestnych obyvateľov.

Film Laury Poitras Všetka tá krása a zabíjanie (2022) zachytáva boj medzinárodne uznávanej umelkyne a aktivistky Nan Goldin proti rodine Sacklerových a ich návykovému lieku OxyContin, ktorý sa podieľal na vyvolaní tzv. opioidovej krízy, majúcej na svedomí státisíce ľudských životov.

Medzi reprízovanými titulmi bude aj nedávno uvedený film Hviezdy napoludnie (2022), nový film Claire Denis, ktorý získal Veľkú cenu poroty v Cannes. Ďalej je to napínavá dráma Guya Nattiva s Helen Mirren v hlavnej úlohe Golda – Železná lady Izraela (2023), ktorá zachytáva, akým zodpovedným a kontroverzným rozhodnutiam musela Golda Meir – jediná žena premiérka v histórii Izraela – čeliť počas Jomkipurskej vojny v roku 1973. Reprízové uvedenie čaká aj film bratov Dardenneovcov, ktorý získal hneď dve Zlaté palmy v Cannes. Tori a Lokita (2022) je ťaživou snímkou o dvojici neplnoletých afrických utečencov, ktorí čelia krutým podmienkam ilegálnej imigrácie. Film získal Zvláštnu cenu festivalu k 75. výročiu MFF Cannes 2022.

Súčasťou prehliadky budú aj sprievodné podujatia, ako napríklad Masterclass prof. Zuzany Gindl-Tatárovej k filmu Tori a Lokita, dva Okrúhle stoly Michala Havrana k filmom Disco Boy a Golda – Železná lady Izraela alebo diskusia v spolupráci s Panta Rhei v Auparku na tému biografií v literatúre a filme.

Kino Film Europe

10. 18:30 Tori a Lokita + Masterclass s prof. Zuzanou Gindl-Tatárovou 10. 18:00 Golda – Železná lady Izraela + Okrúhly stôl Michala Havrana 10. 18:00 Disco Boy + Okrúhly stôl Michala Havrana

Panta Rhei, Aupark