Ako dopadne koaličná kríza? Sulík by mohol odstúpiť, no podmienkou je, aby sa vymenil premiér Matovič

Dnes sa v relácii Braňa Závodského naživo v rádiu Expres rozprávali Jana Bittó Cigániková a Richard Raši. Témou bola koaličná kríza aj súčasná situácia v zdravotníctve.

V relácii rádia Expres Jana Bittó Cigániková potvrdila, že ak by to umožnilo výmenu premiéra, Richard Sulík by odstúpil z postu ministra hospodárstva. Sama však považuje za smiešne, aby odstúpil Sulík výmenou za ministra zdravotníctva Krajčího.

Mimoriadny zdravotnícky výbor bude v pondelok riešiť očkovanie i pľúcne ventilácie. Na zasadnutie je pozvaný minister zdravotníctva Marek Krajčí. Správu potvrdila Bittó Cigániková. “Chcela som dať kolegom poslancom možnosť pýtať sa na to, akým spôsobom bude prebiehať registrácia na očkovanie a ako sa plánuje očkovanie,” priblížila šéfka výboru.

Poslancov podľa nej zaujíma tiež vybavenosť nemocníc z pohľadu pľúcnych ventilácií. Ministra by sa chceli napríklad spýtať, koľko sa ich nakúpilo a ako sa v súčasnosti využívajú. “Na Výbore NR SR pre zdravotníctvo sa zúčastňuje minister zdravotníctva SR, v prípade iných neodkladných pracovných povinností šéfa rezortu zastupujú štátni tajomníci podľa príslušnej agendy,” reagovala na otázku o účasti Krajčího na výbore hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Kto je za situáciu zodpovedný?

O odchode Mareka Krajčího z funkcie ministra zdravotníctva by mal rozhodnúť premiér Igor Matovič (OĽANO), sám sa odísť nechystá. Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu v utorkovej relácii TV Markíza Na telo plus. Myslí si, že Matovič by mal zostať premiérom a vláda pokračovať v rovnakom zložení.

Tvrdí, že vo funkcii ministra to má “veľmi ťažké”. Predpokladá však, že situáciu “bude vedieť ustáť”. Rozsiahla rekonštrukcia vlády sa Krajčímu nateraz nezdá byť “tým najmúdrejším krokom pre Slovensko”. Riešenie vládnej krízy vidí v tom, že sa každý minister bude starať o svoj rezort. Nevie, v čom by jeho odchod pomohol. Myslí si, že za situáciu vo vládnej koalícii je zodpovednejší minister hospodárstva Richard Sulík.

Rekonštrukcia vlády je v hre

V stredu sa má v parlamente zísť predsedníctvo Sme rodina spolu s poslaneckým klubom. Predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár minulý týždeň povedal, že pripúšťa formu rekonštrukcie vlády. Zároveň si však myslí, že výmena premiéra nemusí priniesť očakávaný výsledok.

Popoludní má rokovať aj klub Za ľudí, strana deklaruje, že chce rekonštrukciu vlády. Šéfke strany Veronike Remišovej odišli už dvaja poslanci – Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Poslanec Za ľudí Ján Benčík avizoval, že ak neodíde zo svojho postu Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí, vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu.

Padne rozhodnutie už dnes?

Poslankyňa Andrea Letanovská pre TASR uviedla, že Remišová má jej podporu v rokovaniach. Ak nebude stotožnená s postupom v rokovaniach, zvažuje odchod zo strany. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga podľa svojich slov robí všetko pre to, aby prišla rekonštrukcia vlády a strana bola jednotná. Poslanec Marek Hattas nechce zachádzať do špekulácií. Odpovedal tak na otázku, či by odišiel zo strany, ak by nedošlo k rekonštrukcii vlády. “Rekonštrukcia vlády je nutná a na to sa momentálne musíme sústrediť,” uviedol pre TASR.

Poslanci SaS majú rokovať v stredu od 16.00 h. “Okrem prípravy najbližšej schôdze budeme hovoriť aj o aktuálnej situácii. Účasť prisľúbil aj predseda strany Sulík,” skonštatovala predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Napätie v koalícii je už dlhšie, prispievajú k nemu verejné vyjadrenia a útoky Sulíka a Matoviča. Krízu spustili okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Strany SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády, minulý týždeň sa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Všetky koaličné strany sa zhodujú, že odmietajú predčasné voľby. Výsledok by sa verejnosť mala dozvedieť už dnes.