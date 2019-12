Ako dobre poznáte Kevinove dobrodružstvá? Tento kvíz o Sám Doma vyrieši len pravý fanúšik

Vianoce sú doslova za dverami a spolu s nimi aj filmy, ktoré tak veľmi milujeme. Samozrejme, že bez Popolušky či Perinbaby by to ani neboli slovenské Vianoce. Určite však môžeme svedomite povedať, že medzi tradičné vianočné filmy patrí aj Sám Doma. V dnešnom kvíze si posvietime na to, či o tomto filme viete naozaj všetko.

Aký starý je Kevin v prvej časti kultovej série? foto: MovieStillsDB 10 9 8 Kevin má osem rokov. Zmieňuje to jeho matka, keď povie, že sa musí vrátiť domov za svojim osemročným synom. Pokračovať >> Na predmestí akého veľkomesta sa nakrúcal film Sám Doma? foto: MovieStillsDB Cleveland New York Chicago Film sa nakrúcal v telocvični strednej školy v Chicagu, kde boli postavené interiérové scény. Skutočný dom leží v Chicagu na 671 Lincoln Ave. Pokračovať >> Ako sa volá pizzéria, z ktorej si Kevin objednáva jedlo? foto: MovieStillsDB Planet Pizza Pizza Hut Little Nero's Pizzeria nesie názov Little Nero's. Planeta Pizza je reštaurácia, ktorú sme mohli vidieť v Toy Story. Pokračovať >> Ktorý detský herec si zahral Kevina? foto: MovieStillsDB Macaulay Culkin Haley Joel Osment Edward Furlong Kevina si zahral Macaulay Culkin, ktorý sa objavil v niekoľkých ďalších projektoch, ako dieťa, no v dospelosti sa stiahol z oči verejnosti a venuje sa hudobnej kariére. Pokračovať >> Aké domáce zviera mal Kevinov brat Buzz? foto: MovieStillsDB Pytóna Psa Tarantulu Kevinov najstarší brat vlastnil tarantulu, ktorej sa nešťastnou náhodou podarilo uniknúť z terária. Pokračovať >> Aký ikonický herec hral zlodeja Harryho? foto: MovieStillsDB Al Pacino Joe Pesci Robert DeNiro Harryho si zahral Joe Pesci. Tento herec postavil svoju kariéru na gangsterských filmoch. Práve preto mal pri nakrúcaní veľké ťažkosti, pretože nebol zvyknutí na plátne nenadávať. Pokračovať >> Za akým ďalším detským filmom stojí režisér film Sám Doma, Chris Columbus? foto: MovieStillsDB Harry Potter a Kameň mudrcov Space Jam Príšerky s.r.o. Chris Columbus má veľkú vášeň pre detské filmy. Okrem Harryho Pottera a Kameňa mudrcov režíroval aj filmy Otec v sukni či Gremlins. Pokračovať >> Ako sa volal scenárista filmu Sám doma? foto: MovieStillsDB Steve Kloves Randi Mayem Singer John Hughes John Hughes bol scenáristickým géniom. Väčšinu svojich najlepších filmov napísal za víkend. Jeho najvýznamnejšie tituly sú napríklad Voľný deň Ferrisa Buellera, Kučeravá Sue alebo Raňajkový klub. Pokračovať >> V ktorom roku mal Sám Doma premiéru? foto: MovieStillsDB 1989 1990 1994 Sám Doma uzrel svetlo sveta v roku 1990. V ten istý rok prišli na plátna kín aj filmy ako Bosorky či Ten chlapec je postrach. Pokračovať >> Koľko zarobil Sám Doma počas premietania v kinách? foto: MovieStillsDB 285 miliónov dolárov 118 miliónov dolárov 93 miliónov dolárov Sám Doma zarobil 285 miliónov dolárov. Tento úspech nečakali ani samotní tvorcovia. Dovtedy sa niečo podobné podarilo iba dvom filmom, ktorými boli E.T. a Hviezdne vojny. Pokračovať >> Vyhodnotenie: Výborne! Si expert na filmy Sám doma Vyhodnotenie: Nebolo to také zlé. Je vidieť, že si filmy Sám doma videl aspoň raz Vyhodnotenie: Nevadí. Sám doma asi nie je tvoja srdcová záležitosť