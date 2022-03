Ako by mal znieť ideálny zvuk pri budení? Vedci v rozsiahlych štúdiách prišli na všetko, čo by mal spĺňať

Podobnú otázku si položil už Pytagoras v roku 500 p.n.l., ktorý veril, že špecifické melódie dokážu ovplyvniť nielen rýchlosť, ale aj náladu po prebudení.

Ako píše portál Science Alert, Pytagoras sa určite nemýlil. Počas rokov vedci na túto tému urobili niekoľko významných výskumov, vďaka ktorým dokázali vyhodnotiť najlepší a najefektívnejší budík vôbec. Čo by mala jeho melódia obsahovať?

Melodičnosť ovplyvňuje aj náladu, s akou vstávame

Určite všetci poznáme pocit, keď vstaneme „ľavou nohou“ a pokazíme si kvôli tomu časť dňa. Pocit rannej nervozity či vyčerpanosti dokáže byť nebezpečný aj o niekoľko hodín neskôr, pretože znižuje výkon mozgu pri kritickom rozhodovaní. V praxi to znamená, že nám môže dlhšie trvať núdzová reakcia počas nebezpečnej situácie (ako napríklad počas nečakaného javu pri šoférovaní).

Výskum teraz ukázal, že určité zvuky budíka môžu skutočne zvýšiť našu bdelosť po prebudení. Najmä budíky, ktoré majú vlastnosti „melodičnosti“ (napríklad pieseň „ABC“ od The Jackson 5) dokážu „nabiť“ energiu a sú skvelé na efektívnejšie vstávanie.

Okrem iného sa počas prebúdzania telo spolieha na zvýšený prietok krvi do mozgu. Zatiaľ čo pri „naštartovaní“ oblastí vzrušenia to trvá mozgu rýchlejšie, častiam dôležitým pre výkon bdelosti (prefrontálne kortikálne oblasti) to trvá dlhšie. Výskumy ukázali, že špecifické zvuky a hudba dokážu túto aktivitu zrýchliť, tým pádom nás rýchlejšie dostať z pocitu „grogy“.

Starší ľudia potrebujú tichšie budíky, účinný budík by nemal mať vysoké frekvencie

Účinnosť alarmu závisí aj od veku. Mladí dospelí vo veku 18 až 25 rokov potrebujú hlasnejšie alarmy ako starší ľudia a mladiství potrebujú ešte vyšší prah ako mladí dospelí. Možno budete potrebovať alarm o 20 decibelov hlasnejší vo veku 18 rokov, ako by ste mali pri 80-ke.

Vedci vo výskume v roku 2020 publikovali prehľad, ktorý ukázal, že výškové frekvencie okolo 500 Hz sú pri nabudení malých detí efektívnejšie ako tie, ktoré majú 2-tisíc a viac Hz.

Hlasový alarm (ako napríklad ľudský hlas, ktorý kričí „Vstávaj!“) funguje lepšie ako vysoké frekvencie, nie však tak dobre, ako tónové pípanie vo výške 5000 Hz.

Kvalita hudby a melódie pri budení zohráva tiež nemalú úlohu – ak ľudia používajú melodické budíky (ktoré si môžu napríklad pohmkávať), budia sa s oveľa lepšou náladou, ako tí so štandardným pípajúcim budíkom. S ohľadom na to vytvorili vedci vlastnú melódiu, ktorá viedla k výrazne lepšiemu výkonu po prebudení.

Iné štúdie zistili, že populárna hudba je dobrá na potlačenie zotrvačnosti únavy po krátkom zdriemnutí, a ešte viac, pokiaľ ide o hudbu, ktorú má človek rád.

Takže, pokiaľ chcete vstávať oddýchnutí a s dobrou náladou, váš budík by mal spĺňať tieto pravidlá: