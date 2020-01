Akcia na pivo, hashtagy či fotografie influencerov. Ľudia zneužívajú koronavírus vo svoj prospech

Prvýkrát sa objavil v Číne, no opatrenia zavádzajú už aj ďalšie krajiny. Ľudia sa pred nákazou chránia najlepšie ako vedia. Ani desiatky obetí a to, akú hrôzu koronavírus vyvoláva, však nezabránilo ziskuchtivým jedincom v tom, aby situáciu využili vo svoj prospech.

Pre pozornosť urobia čokoľvek

Ako informuje portál Daily Mail, niektorí influenceri neváhajú pre pozornosť urobiť čokoľvek. Mnohí sa rozhodli, že sa priživia na strachu z koronavírusu a Instagramom sa šíri čoraz viac fotografií s hashtagom #coronavirus. Zatiaľ, čo chorých ľudí sú tisícky a desiatky prišli o život, na Instagrame sa objavilo už vyše 180 000 fotografií so spomínaným označením, pričom popularita hashtagu narastá každým dňom.

Kým niektoré príspevky sa týkajú ochorenia, na mnohých fotografiách influenceri len prezentujú svoj životný štýl či outfit, ktorý doplnili o lekárske rúško. Napríklad, nemecký influencer, ktorý si na Instagrame hovorí Fitness Oskar, uverejnil záber v tesnom objatí so svojou priateľkou. Vyzerá to, akoby sa šli pobozkať no dvojica má na tvárach rúška. Influencer svoju fotografiu obhájil tým, že je práve na dovolenke v Thajsku a toto je jediný spôsob, ako môže svojej priateľke prejaviť náklonnosť na verejnosti. Dodáva však, že sa nákazy nebojí a dovolenku si užíva napriek tomu, čo sa práve vo svete deje.

Ako informuje portál LAD Bible, situáciu sa rozhodol využiť aj bar v novozélandskom Hamiltone House on Hood. Ten propaguje špeciálnu Corona akciu, keďže Corona je aj názov piva. Bar na internete uverejnil fľašku piva spomínanej značky s lekárskym rúškom a s dodatkom, že sú aj horšie veci, ktoré môžete v Hamiltone chytiť. Na ďalšom zábere si zas pivom pripíjajú dvaja muži oblečení v ochranných oblekoch.

Zabávajú sa na účet chorých

Bar v rámci svojej reklamy hovorí, že s vírusom či bez vírusu, kým potrvá pandémia, zákazníci si môžu dopriať pivo Corona za výhodnú cenu. Dokonca, ak o akcii dáte vedieť aj svojim priateľom, možno zdarma dostanete k nápoju aj pizzu.

Aj keď je humor jedným zo spôsobov, ako sa ľudia vyrovnávajú s náročnými situáciami, v tomto prípade mnohých reklama príliš neočarila. Ľudia sú pobúrení z toho, že desiatky obetí už chorobe podľahli a podnik si na nešťastí iných stavia nevhodným spôsobom reklamu. Niektorí situáciu porovnávajú s austrálskymi požiarmi a pýtajú sa, prečo mali vtedy všetci hlavu v smútku, no tak vážna situácia, aká panuje teraz, im je na smiech.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame f**k the corona virus Príspevok, ktorý zdieľa Logan Paul (@loganpaul), 28 Jan 2020 o 6:28 PST

K lavíne kritiky sa vyjadril aj generálny riaditeľ spoločnosti Lawrenson Group, ktorá má podnik pod palcom, John Lawrenson. Tí, čo čakali náznak ľútosti, sa však nedočkali, ba práve naopak. Lawrenson sa poďakoval všetkým „snehovým vločkám“ za to, že sa povedomie o tejto reklame rozšírilo ešte o niečo viac.

Vlnku kritiky musel znášať aj známy youtuber Paul Logan. Ten na Instagrame uverejnil fotografiu, na ktorej pózuje v prítomnosti polonahých žien s plynovými maskami. Súčasťou príspevku bolo aj nevhodné vyjadrenie, ktorým Logan vyjadril svoj názor týkajúci sa koronavírusu.