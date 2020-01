Jedna pandémia, štyri epidémie. Svet prežil stav globálnej zdravotnej núdze už 5-krát, naposledy minulý rok

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze. Urobil tak v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Stalo sa tak vôbec po šiestykrát v histórii, všetky epidémie pritom ľudstvo ohrozovali v 21. storočí.

Okrem Číny bolo potvrdených 98 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta vrátane ôsmich prípadov prenosu nákazy z človeka na človeka, ku ktorým došlo v Japonsku, Nemecku, vo Vietname a v USA, uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) argumentuje vyhlásenie stavu globálnej núdze práve týmito štatistikami.

„Hlavným dôvodom pre toto rozhodnutie nebolo to, čo sa deje v Číne, ale to, čo sa deje v iných krajinách,“ povedal Ghebreyesus s tým, že WHO má najväčšie obavy z potenciálu vírusu rozšíriť sa do krajín s menej vyspelým zdravotníctvom. Podobnú situáciu svet zažil v minulosti už päťkrát a to pri týchto epidémiách.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje globálnu zdravotnú hrozbu ako „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu.

Pandémia prasacej chrípky (2009 – 2010)

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila po prvý raz globálnu zdravotnú pohotovosť v súvislosti s pandemickým vírusom A(H1N1), ktorý bol kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky. Táto celosvetová pandémia sa nazývala tiež prasacia chrípka a podľa údajov WHO počet potvrdených úmrtí od začiatku jej šírenia v apríli 2009 dosiahol najmenej 18 449, pričom zasiahol vyše 200 krajín a teritórií. V auguste 2010 oznámila WHO koniec tejto pandémie.

Pandémia detskej obrny (2014)

V máji 2014 vyhlásila WHO medzinárodnú pohotovosť pre nárast šírenia vírusu detskej obrny. Vo svete bolo zaznamenaných 359 prípadov. WHO odporučila desiatim krajinám, napríklad Pakistanu a Sýrii, aby vyhlásili národnú zdravotnú pohotovosť a zaočkovali všetkých obyvateľov i návštevníkov.

Epidémia eboly (2014 – 2016)

WHO vyhlásila v auguste 2014 v súvislosti s epidémiou eboly v západnej Afrike „núdzový stav pre verejné zdravie s medzinárodným dosahom“. Táto epidémia trvala dva roky. Svetová zdravotnícka organizácia koncom marca 2016 oznámila, že vírus ebola už nepredstavuje celosvetovú zdravotnú hrozbu a najvyšší stupeň varovania zrušila. Guinea, Libéria a Sierra Leone boli tromi krajinami najviac zasiahnutými ebolou, ktorá si vyžiadala viac ako 11 000 životov. Ebola patrí medzi najnebezpečnejšie infekčné ochorenia na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu.

Epidémia vírusu zika (2016)

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v marci 2016 celosvetový stav zdravotnej hrozby kvôli vírusu zika, ktorý prenášajú komáre a môže spôsobiť vážne vývojové poruchy u nenarodených detí, ak sa týmto vírusom nakazí tehotná žena. V novembri toho istého roku krízový výbor WHO uviedol, že vírus zika už nepredstavuje svetovú zdravotnú hrozbu, ale boj proti nemu musí ďalej pokračovať, pretože zostáva „vážnym a trvalým problémom v oblasti verejného zdravia“.

Epidémia eboly (2019)

Vzhľadom na šírenie vírusu ebola a vypuknutie epidémie v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyhlásila WHO v júli 2019 už po druhý raz — v súvislosti s ebolou — stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Svetová zdravotnícka organizácia tak urobila preto, aby posilnila boj proti tejto chorobe v KDR a susedných krajinách. Takmer rok trvajúca epidémia eboly, ktorej epicentrom bola provincia Severné Kivu, si vyžiadala doteraz viac ako 2200 životov.

Epidémia vírusu 2019-nCoV (2020 – ?)

Nový typ koronavírusu sa objavil po prvýkrát ešte koncom decembra 2019 v čínskom meste Wu-chan, pôvodne sa za epicentrum nákazy považoval trh s darmi mora, neskôr boli tieto závery spochybnené. Vírus sa v najväčšej miere šíril práve v tomto meste a v provincii Chu-pej, postupom času však pribúdali (a pribúdajú) prípady nákazy z ďalších krajín. V samotnej Číne už prípady hlásili všetky provincie.

Vírus 2019-nCoV si doposiaľ vyžiadal minimálne 213 obetí, potvrdených infikovaných pacientov je takmer 10-tisíc pričom u ďalších viac ako 12-tisíc ľudí existuje podozrenie na nakazenie novým koronavírusom. Dva prípady aktuálne prešetruje aj Slovensko, pacienti s podozrením sú v karanténe v martinskej nemocnici.