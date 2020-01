Slováci aj napriek hrozbe koronavírusu stále cestujú do Číny. Niektoré aerolinky vracajú peniaze

Nový koronavírus 2019-nCoV sa stále rozširuje. V Číne si vyžiadal už 170 obetí na životoch, celosvetovo počet nakazených prekročil hranicu 7 700 ľudí. V súvislosti so šírením nákazy zastavujú lety do Číny viaceré letecké spoločnosti, v samotnej Číne sa prípady nákazy totiž objavili už vo všetkých provinciách.

Aj indonézska letecká spoločnosť Lion Air Group, rozsahom letky najväčšia v juhovýchodnej Ázii, zastavuje všetky svoje lety do a z Číny. Rovnako v stredu aj britské aerolínie British Airways oznámili, že s okamžitou platnosťou zastavujú priame lety do a z pevninskej Číny. Platí to aj pre spoločnosti Lufthansa, Austrian a Swiss Air.

Pridala sa aj ruská letecká spoločnosť Urals Airlines, ktorá v stredu uviedla, že z dôvodu šírenia koronavírusu pozastavila niektoré pravidelné linky do Európy obľúbené u čínskych turistov, napríklad do Paríža, Ríma a Mníchova.

Koronavírus zatiaľ Slovákov nedesí

V súvislosti s touto témou sme oslovili online predajcu leteniek, portál pelikan.sk. PR Manager Pelikánu Jozef Rybár pre Interez prezradil, že hrozba koronavírusu ich neovplyvnila.

„I keď do alebo cez Čínu každoročne cestuje stále viac Slovákov, čo vidíme aj na predajoch leteniek a zájazdov cez Pelikána, aktuálna situácia ohľadom koronavírusu v Číne je – aj napriek potenciálnej hrozbe – pre skutočne drvivú väčšinu našich slovenských i zahraničných klientov bezproblémová,“ uviedol Rybár.

Pravdou ale je, že spoločnosť eviduje niekoľko desiatok žiadostí o preverenie podmienok leteniek a zájazdov, v ktorých figuruje Čína ako konečná alebo prestupná destinácia.

„Časť z nich sme už našim klientom – v prípadoch, kde to bolo možné – refundovali aj bezplatne,“ dodáva.

Čínske aerolinky vracajú peniaze

Vo viacerých prípadoch sú ale letecké spoločnosti zhovievavé. Najmä tie čínske umožňujú plnú refundáciu leteniek do akejkoľvek čínskej destinácie. Ako nám prezradil Jozef Rybár prezradil, ak sa ich klient obáva o svoje zdravie alebo bezpečnosť, tak mu ochotne v jeho mene letenku u čínskej spoločnosti zrušia a požiadajú o vrátenie peňazí. To platí aj u spoločností uvádzaných v úvode článku.

„Ostatné aerolinky sa týmto zhovievavým postojom nad rámec ich povinností a záväzkov riadia zväčša len pri čínskych destináciách, v ktorých bol vírus zaznamenaný priamo, čiže predovšetkým v meste Wu-chan či provincii Hubei, prípadne susedných provinciách,“ vraví Rybár.

Pre cestujúcich do iných častí Číny a pri iných ako čínskych spoločnostiach, platia zvyčajne pôvodné podmienky dopravy.

„Ak teda niekto plánuje letieť do Pekingu, Hongkongu alebo Šanghaja, s najväčšou pravdepodobnosťou by musel za prípadnú zmenu či zrušenie letenky zaplatiť podľa bežných podmienok dopravcu.“

Ryanair a WizzAir neumožňujú žiadne výnimky

Slováci najradšej lietajú v rámci Európy nízkonákladovými spoločnosťami ako Ryanair alebo Wizzair. Tie v súvislosti s výskytom koronavírusu neumožňujú žiadne výnimky bezplatného storna alebo zrušenia leteniek.

PR Magager Pelikánu však uvádza: „Ku každému prípadu, ako vždy, pristupujeme individuálne, keďže možnosti každej rezervácie je potrebné najskôr overiť s danou leteckou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek preto odporúčame našim klientom kontaktovať náš Zákaznícky servis.“

Do Wu-Chanu Slováci necestujú

Najobľúbenejšími destináciami Slovákov v Číne sú podľa Pelikánu mestá ako Peking, Šanghaj, prípadne aj Hongkong. Wu-chan a ďalšie mestá, ktoré sú v karanténe, Slováci veľmi nenavštevujú, takže počty zrušených letov sú pre slovenský cestovateľský trh zanedbateľné.

Mierny pokles záujmu o Čínu

Spoločnosť Pelikán pozoruje na najbližšie týždne pri predaji leteniek a zájazdov do Číny a krajín južnej a juhovýchodnej Ázie mierny pokles záujmu v kontexte počtov vyhľadávaní na ich weboch, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. To ale môže byť aj desiatkami iných faktorov, ako sú napríklad odlišné ceny leteniek a zájazdov v daných obdobiach, zmeny trendov, či až po aktuálne počasie.

„Situácia ohľadom koronavírusu v spomínaných čínskych provinciách a jeho prenosu do iných krajín zatiaľ nemá žiadny vplyv na ceny leteniek a zájazdov,“ uvádza Rybár.

Ešte pred prvotnými opatreniami Pelikán vytvoril tím, ktorý nielen ich klientov informuje o aktuálnej situácii v jednotlivých regiónoch postihnutých koronavírusom.

Pelikán odporúča klientom, aby cestu minimálne do čínskych provincií Hubei, Shaanxi, Henan, Hunan a Anhui v najbližších troch týždňoch zvážili a v prípade vycestovania do akejkoľvek potenciálne rizikovej časti sveta dodržiavali zvýšené hygienické zásady, nekonzumovali surové mäso a vyhýbali sa kontaktu so zvieratami.