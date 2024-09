Ak vlastníte tieto modely áut od známych značiek, bežte s nimi do servisu: Úrady zistili vážne nedostatky

Zvolávanie tisícok áut do servisov v dôsledku chýb od výrobcu sa vo svete stalo bežnou praxou. Ak vám príde takáto výzva, určite by ste ju nemali brať na ľahkú váhu. Na problémy s niektorými modelmi áut upozorňuje aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), a to u viacerých známych značiek.

SOI v záujme ochrany spotrebiteľov uverejňuje dôležité bezpečnostné upozornenia o nebezpečných výrobkoch – motorových vozidlách, ktoré oznamujú zástupcovia výrobcov ako dobrovoľné opatrenia/„zvolávacie akcie“. Ak sa vaše vozidlo objaví na zozname, mali by ste čo najskôr zájsť do autorizovaného servisu. Opravy sú poskytované bezplatne.

Veľký počet modelov

Ide o tohtoročné vozidlá značky Kia, Ford, Volvo, Škoda, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Toyota, BMW či Jaguár. Kompletný zoznam aj s nedostatkami nájdete na tomto odkaze. Ide napríklad o problémy s airbagmi, emisiami, nezaistenými skrutkami, nevhodným plastom a podobne.