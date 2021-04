Ak v Maďarsku povedia, že Sputnik je bezpečný, budeme ním očkovať, povedal premiér Eduard Heger

Dnešným hosťom v relácii rádia Expres u Braňa Závodského bol premiér Eduard Heger. Ten potvrdil, že aj v maďarskom laboratóriu zistia, že Sputnik V je bezpečný, budeme ním na Slovensku očkovať.

rovnako potvrdil, že zmluva o nákupe ruskej vakcíny bude zverejnená v plnom rozsahu. Tak sa malo stať podľa slov ministra zdravotníctva Lengvarského už včera, no doteraz zmluva zverejnené nebola.

Programové vyhlásenie vlády je postavené na dobrých základoch. Nie je dôvod ho prekopávať. Dôležitejším dokumentom je podľa Hegera dnes plán obnovy. Podľa neho ide o dokument, aký Slovensko nikdy nemalo. Predseda vlády predpokladá, že všetci poslanci Národnej rady, ktorí ešte neodišli z koalície a podporili programové vyhlásenie pred rokom, ho podporia aj teraz. Myslí si, že to bude bez problémov väčšina.

Zmluva stále zverejnená nebola

Lengvarský včera zároveň potvrdil, že vlastníkom ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá je na Slovensku, sú Rusi. Pokiaľ minister nebude presvedčený o bezpečnosti ruskej vakcíny, nepovolí ňou očkovať. Momentálne o tom presvedčený nie je. O používaní tejto očkovacej látky ho musia presvedčiť slovenskí odborníci. Premiér Heger však dnes povedal, že pokiaľ budú Rusi robiť testy, ktoré by mali trvať mesiac, bude to musieť byť na dohode medzi ich stranou a ministrom zdravotníctva.

Dnes minister financií Igor Matovič opäť cestoval do Maďarska, premiér potvrdil, že sa tam išiel rozprávať aj o Sputniku. So zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V mala súhlasiť aj ruská strana, uviedol používateľský účet vakcíny Sputnik V na Twitteri. Na ten sa odvolal aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Správu aktualizujeme.