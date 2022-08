Ak stretnete žraloka, tieto tri rady vám môžu zachrániť život. Potápačka tiež hovorí, čo určite nemáte robiť

Od vysielania filmov Čeľuste nabralo množstvo ľudí dojem, že stret so žralokom automaticky znamená hororovú smrť v ostrých a silných zuboch prevažne morského predátora. Aj nasledujúca inštruktáž od profesionálnych potápačov však potvrdzuje, že v skutočnosti vyzerá súčinnosť človeka a žraloka úplne inak.

Počas leta 2022 sa útoky, respektíve prítomnosť žralokov v zaľudnených dovolenkových destináciách, stali pomerne bežnou praxou. V júli sa žralok objavil netradične blízko pri španielskom pobreží, pričom v rovnakom mesiaci ďalší predátor zabíjal v Egypte.

Na internete sa teda začali kopiť videá a rady, ako sa vyhnúť žralokom. Profesionálni potápači však zverejňujú aj konkrétny návod, ako postupovať v prípade neodvratného stretu s nebezpečným predátorom. LAD Bible píše o Kayleigh Grantovej a jej tíme, s ktorým nahrávajú videá o žralokoch.

Potápačka, ktorú vďaka zaujímavému obsahu sleduje na TikToku až 1,2 milióna ľudí, pracuje prevažne so žralokom tigrovaným, pričom sama vždy zdôrazňuje, že iné druhy môžu reagovať úplne inak.

Vo videu najprv opisuje, čo určite nemáme robiť pri strete so žralokom. „Kolega Andy ukazuje, prečo nemôžeme špliechať vodu okolo seba a snažiť sa rýchlo odplávať preč. Šplechnutie a odplávanie totiž napodobňuje to, čo robí korisť. Keď máme dočinenia s vrcholovými predátormi, ako sú žraloky, musíme sa tiež správať ako predátor,“ cituje ju LAD Bible.

Tri základné rady, ktoré vás môžu zachrániť

Kayleigh však hovorí aj o tom, čo by vám v kritickej situácii mohlo zachrániť život. „To, čo by ste v skutočnosti mali urobiť, je čeliť zvieraťu a udržiavať očný kontakt. Pri tigrích žralokoch môžete položiť ruku na temeno ich hlavy a jemne zatlačiť, čo by ich malo presmerovať preč od vás,“ opisuje.

V ďalšom príspevku Kayleigh vysvetľuje, že pri mnohých žralokoch funguje aj to, keď postavíte nejaký predmet medzi vás a zviera. Užitočná môže byť kamera alebo plavecké plutvy. Upozorňuje však, že podobná technika by asi nefungovala v prípade stretu s väčším žralokom, než je ten tigrí, ktorého dĺžka v dospelosti predstavuje 3,25 až 4,25 metra.

Kayleigh v interview pre LAD Bible dodala, že žraloky nie sú také nebezpečné, ako si ľudia často myslia a väčšinou sa o ľudí vôbec nestarajú. Podľa skúsenej potápačky by nikto nemal zámerne vyhľadávať žralokov, pretože aj napriek radám ide o nesmierne silných a často nepredvídateľných predátorov.