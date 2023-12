Ak si nechcete pokaziť Vianoce, tento film sa neopovážte na Netflixe pozerať. Má byť najhorším vôbec

Najkrajšie sviatky roka, ako sa o Vianociach zvykne hovoriť, sú tu. A my vám v prvom rade prajeme ich príjemné prežitie, nech už tieto dni trávite akokoľvek. Povedzme si úprimne, obľúbeným programom mnohých je vysedávanie pred televíziou. A na tom nie je, samozrejme, nič zlé. Okrem vysielania lákajú svojou zbierkou vianočných filmov aj obľúbené streamovacie služby. Ak ale túžite po niečom vynikajúcom, máme pre vás tip na film, ktorý by ste radšej pozerať nemali. Business Insider ešte minulý rok priniesol rebríček vianočných filmov na Netflixe a tento sa ocitol na jeho konci — ako najhoršie hodnotený.

Hovoríme o snímke s názvom The Holiday Calendar, alebo ak chcete Adventný kalendár, ktorá mala svoju premiéru ešte v roku 2018. Od kritikov si na Rotten Tomatoes odniesla veľmi nízke skóre, len 33 %.

Nájdete aj lepšie filmy

A podobne sklamaní boli podľa svojich hodnotení aj slovenskí a českí diváci. Na ČSFD filmu svieti iba 53 % a databáza IMDb ukazuje 5,7/10. Takže sa asi zhodneme na tom, že ak hľadáte skvelé vianočné pozeranie, pravdepodobne nájdete aj oveľa lepšie filmy, než je tento.

Už podľa oficiálneho opisu distribútora je zrejmé, že snímka je plná klišé. Čo však v tomto prípade nemusí byť vždy na škodu. V hlavnej úlohe ukazuje talentovanú fotografku, ktorá dostane starožitný adventný kalendár od starého otca. Vyzerá to, že dokáže predpovedať budúcnosť, alebo ju dokonca priviesť k pravej láske.

Business Insider ho nazval sladkým, aj keď predvídateľným filmom. A možno s tým majú diváci problém. Alebo s druhou výčitkou, podľa ktorej je jednoducho „nezmyselný“.

No pri prejedaní sa vianočným šalátom a koláčmi nemusí dávať všetko zmysel a povedzme si úprimne, nie vždy sa nám chce pri pozeraní filmov premýšľať. Tak ak hľadáte presne takúto jednohubku, možno toto nemusí byť najhorší výber. No ak radi trávite čas pri kvalitnej kinematografii, túto snímku asi radšej vynechajte a vybrať si môžete napríklad z týchto 15 filmov, ktoré boli označené za najobľúbenejšie na Netflixe.

Novinka môže byť konkurenciou tých horších

Ešte v novembri táto streamovacia služba uviedla filmovú novinku s názvom Best. Christmas. Ever!, ktorú diváci nešetrili tvrdou kritikou. Na ČSFD a IMDb dostala dokonca nižšie hodnotenia — 34 % a 4,5/10 — než aké dostala vyššie spomínaná snímka, no ak vychádzame z názoru kritikov a percent na Rotten Tomatoes, poskočila na 38 %, a teda obstála lepšie ako The Holiday Calendar. Nič to však nemení na tom, že v tomto prípade ľudia upozorňovali na to, že pravdepodobne nič horšie tieto Vianoce neuvidíme.

Aj toto je dôkazom, že trafiť sa do filmového vkusu všetkých nie je jednoduché. A platí to aj o vianočných filmoch. Preto je najpodstatnejšie, aby vás hlavne bavili, prípadne spestrili tieto vaše dni.