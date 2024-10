Z jeho diel naskakuje husia koža: O tomto poľskom umelcovi ste možno nikdy nepočuli, no je to chyba

Umenie vzbudzuje rôzne emócie, a keď sa bližšie zadívame na diela poľského fotografia a maliara Zdzisława Beksińského, vynárajú sa v nás veľmi intenzívne pocity. Niekedy sa hovorí, že priťahujeme do života veci, na ktoré myslíme a vyzerá to, že by to v tomto prípade mohlo naozaj platiť. Blízki považovali Beksińského za vtipného človeka, život sa mu však v istý trpký moment obrátil naruby a akoby sa premenil na nočnú moru pripomínajúcu diela, ktoré sám vytvoril. Tohto priekopníka napokon postihol tragický koniec.

Desivé postavy priam ako vychádzajúce z najnepríjemnejších snov, zdeformované tváre či smrť — toto sú prvé myšlienky, ktoré nám napadli pri pohľad na diela Zdzisława Beksińského. Ak ich raz uvidíte, už ich nedostanete z hlavy a aj to svedčí o tom, že si vytvoril zapamätateľný rukopis, navyše inšpiroval celý rad umelcov pre vytvorenie ďalších diel, napríklad aj módnu značku MEDICINE. Poďme však pekne po poriadku.

Narodil sa do náročnej doby

Beksiński sa narodil 24. februára 1929 v meste Sanok na juhovýchode Poľska, uvádza Historické múzeum v Sanoku. Bol teda ešte len dieťaťom, keď sa ocitol v kolotoči hrôz druhej svetovej vojny, následne zažil aj vplyvy komunizmu.

Čo sa týka jeho umeleckej cesty, začal s fotografiou, no netrvalo dlho, kým sa dostal k maliarstvu, vysvetľuje poľský web Culture. Tvoril surrealisticko-expresionistické diela a snažil sa ísť vlastnou cestou.

Pričuchol ku kresbe, k sochárstvu, čo sa týka fotografie, zapísal sa do histórie ako najvýznamnejší poľský fotograf 20. storočia, experimentoval aj s fotomontážou. Narazil však na limity, tak sa presunul k maľbe. V jeho dielach nechýba erotika ani symboly smrti, ako napríklad lebky či rôzne temné postavy bez tváre.

Jeho diela boli kritizované, dočkal sa však uznania

Napriek tomu, že Beksiński bol mnohými kritizovaný, zažil úspech a stal sa medzinárodne uznávaným umelcom.

Zaujímavé je, že svojim dielam nedával názvy, aby tým nenavádzal ľudí k ich interpretácii. Sám raz povedal, že „chce maľovať tak, akoby fotografoval sny“, píše Medium. Bolo pre neho dôležité to, čo je v duši človeka, nie čo vieme pomenovať. Ruku na srdce, ak by sa nám tieto výjavy snívali, bola by to poriadne rušná noc. No okrem toho, že vytváral pôsobivé diela, stal sa aj inšpiráciou pre vznik ďalších pôsobivých diel.

Môžete ho mať doma aj vy

Medzi fanúšikov Beksińského patrí napríklad oscarový režisér Guillermo del Toro, ale zaujal aj značku MEDICINE, ktorá pravidelne spolupracuje so známymi umelcami či vytvára limitované kolekcie oblečenia inšpirované dielami maliarov, ako sú napríklad Vincent van Gogh či Hieronymus Bosch.

Tentoraz sa rozhodla priniesť ľudom obľubujúcim umenie a originalitu diela práve Zdzisława Beksińského. Kolekcia Beksiński x Medicine z Art Series vznikla v rámci spolupráce s Historickým múzeom v Sanoku, kde sa narodil a kde sú aj vystavené jeho diela.

Rovnako ako z nich, aj z tejto kolekcie srší tajomná atmosféra a jedinečný rukopis.

V živote ho postihla hrôza

Kým v umení dosiahol vrchol, v osobnom živote ho postihli mimoriadne smutné chvíle. Jeho manželka Zofia v roku 1998 zomrela na rakovinu, čo spôsobilo rozklad umelcovej rodiny. Rok nato, presne na Štedrý deň, spáchal ich syn Tomasz samovraždu. Jeho telo objavil práve Zdzisław, čo ho navždy poznačilo, metaforicky povedané: postupne sa menil na obraz svojich diel.

Napokon ho postihol priam hrozivý koniec, pretože 21. februára 2005 stal obeťou brutálneho útoku, ktorý sa odohral priamo v jeho byte vo Varšave, píše magazín Culture Trip. A to všetko pre pár zlotých.

Brutálny útok pre „pár drobných“

Len 19-ročný Robert Kupiec, syn správcu, spoločne s ešte mladším bratrancom sa mu kruto pomstili len za to, že mu Beksiński nechcel požičať v prepočte ani nie 100 eur a „žaloval“ to jeho otcovi. Umelec dostal nemilosrdných 17 bodnutí, ktoré ukončili jeho život. Mladíci boli za svoj čin spravodlivo potrestaní a putovali do väzenia.

Zdzisław Beksiński tragicky zomrel ako 75-ročný, no našťastie jeho umenie zostáva v rôznych podobách stále živé.