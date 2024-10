Putin sa podľa nemeckého generála pripravuje na ďalší útok: Cieľom má byť NATO, toto bude rozhodujúce

Jeden z popredných nemeckých generálov poslal Severoatlantickej aliancii varovanie. Rusko podľa neho môže čoskoro zaútočiť na niektorú z krajín NATO. Členské štáty by sa na túto možnosť mali pripraviť a posilniť armády.

Rusko môže zaútočiť

Ako píše TN Nova, nemecký generál Carsten Breuer tvrdí, že Kremeľ môže už čoskoro zaútočiť na jedného z člena NATO. „Ruský útok na územie NATO už nie je abstraktnou možnosťou, ale reálnym nebezpečím,“ hovorí.

Dodáva tiež, že podľa jeho analýzy sa bude Putin v najbližších rokoch zaoberať obnovením ozbrojených síl, aby mohol zaútočiť na alianciu.

„Nemusí sa to stať, ale môže. Preto musíme zaistiť dôveryhodné odstrašenie, aby nevypukla vojna. Odstrašenie znamená, že musíme byť pripravení – personálne, materiálne i psychicky,“ odkazuje.

Ak by k útoku skutočne došlo, podľa Breuera by sa veľká časť vojakov NATO presunula na východné krídlo Severoatlantickej aliancie, ktoré by čelilo hlavnému náporu ruských síl. Útoky by sa zrejme nevyhli ani krajinám ležiacim ďalej od ruských hraníc, a to vrátane Nemecka.

Rozhodne vojna na Ukrajine

„Nemecko je pre svoju geografickú polohu zvláštne dôležité pre rozmiestnenie spojeneckých síl. Bez ohľadu na to, kam sa jednotky našich partnerov z NATO na východnom krídle presunú, prejdú Nemeckom. To znamená, že v takej situácii nebudú naši vojaci premiestnení len na východné krídlo, Pobaltie, do Poľska alebo južnej Európy. Kľúčovú infraštruktúru budeme musieť chrániť i doma,“ vysvetľuje.

Na to, že dôjde k stretu Ruska s NATO, sa podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny pripravuje i Putin. Kremeľ sa práve z týchto dôvodov údajne snaží viac militarizovať spoločnosť.

Odborníci sa tiež zhodujú na tom, že ďalšie Putinove kroky do značnej miery ovplyvní to, ako skončí vojna na Ukrajine.