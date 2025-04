Ak plánujete vycestovať, radšej si skontrolujte batožinu: Na trhu sa objavil nebezpečný výrobok, môže ohroziť váš život

Ak cestujete do iných krajín, adaptér do zástrčky patrí vo viacerých destináciách medzi povinnú výbavu, a to človek ani nemusí opustiť Európu. Svoj adaptér si ale radšej skontrolujte, pretože na našom trhu sa objavil jeden poriadne nebezpečný model.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Slovenská obchodná inšpekcia ho označila za nebezpečný. Ide o univerzálny cestovný adaptér značky LECHPOL, model/typ ZLA0567F, pôvodom z Poľska. Výrobok je bielej farby, balený v priehľadnom plastovom obale, súčasťou ktorého je trvale nalepená papierová etiketa. Na papierovej etikete sa okrem iného nachádza označenie výrobcu a jeho adresy, identifikačný údaj, označenie CE a čiarový kód.

Úraz elektrickým prúdom

Podľa SOI hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. „V dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia cestovného adaptéra je možný prístup k živej časti adaptéra,“ informuje inšpekcia na svojom webe a výrobok preto stiahla z trhu.

„Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,“ dodala SOI.