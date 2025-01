Ak nespravíte túto vec, hrozí vám pokuta až 32-tisíc eur: Na splnenie povinnosti majú Slováci niekoľko týždňov

Fyzické osoby už môžu podávať daňové priznania za zdaňovacie obdobie roka 2024. Informovalo o tom Finančné riaditeľstvo SR. Elektronický formulár, dostupný na portáli finančnej správy, je navrhnutý tak, aby automatizoval proces vyplňovania a zabezpečil jeho správnosť vďaka logickým kontrolám, ktoré upozornia na prípadné chyby.

K dispozícii sú formuláre DPFOAv24 pre príjmy zo závislej činnosti a DPFOBv24 pre iné príjmy. „Použitie elektronického formulára výrazne zjednodušuje daňovníkom vyplnenie daňového priznania. Formulár automaticky vypočíta hodnoty na príslušných riadkoch, ako sú jednotlivé základy dane a daňové bonusy,“ uvádza finančná správa.

Obrovská pokuta

Elektronické formuláre sú dostupné bezplatne všetkým daňovníkom, a to aj tým, ktorí s finančnou správou nekomunikujú elektronicky. Tí si po vyplnení môžu formulár vytlačiť a doručiť správcovi dane v papierovej forme. Daňové priznanie sa podáva do konca marca a za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta až do výšky 32-tisíc eur, hoci v praxi sú tieto pokuty výrazne menšie.

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy.

K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.