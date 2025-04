Ak nebudú môcť platiť kartou, pôjdu nakúpiť inde: Slovákov sme sa pýtali, či sú ochotní platiť v hotovosti

Na sociálnych sieťach kolujú fotografie z podnikov, ktoré ľudí žiadajú, aby prešli na platby v hotovosti. Iné zákazníkom rovno oznamujú, že ak budú chcieť zaplatiť kartou, bude im po novom prirátaný poplatok navyše. Ďalší hovoria o zvyšovaní cien. Slovákov sme sa pýtali, či sú ochotní vzdať sa platenia kartou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ľudí to rozdelilo na dva tábory

Po tom, ako sme Slovákom položili otázku, či sú ochotní prejsť na platby len v hotovosti, sa rozprúdila poriadne vášnivá diskusia o tom, aký vplyv má rozhodnutie zaviesť transakčnú daň. Niektorí sú smutní z toho, že namiesto napredovania, sa podnikateľom, ale aj spotrebiteľom len komplikuje život. Iní sú nahnevaní a frustrovaní.

Niektorí respondenti si myslia, že nie je fér klásť požiadavky na zákazníkov, a na vládu by mali tlačiť samotní podnikatelia. Sú nespokojní, že vždy všetko poctivo platili a snažili sa, no spotrebiteľ toho dostáva čoraz menej za čoraz vyššie sumy. Viacerí píšu, že jednoducho nie sú ochotní nosiť so sebou vždy plné peňaženky hotovosti.

Hotovosť alebo karta?

Niektorí majú opačný názor. „Platím zásadne len v hotovosti,“ píšu viacerí, čo sa týka platieb. Naša otázka rozdelila ľudí na dva tábory. Kým niektorí naozaj pri sebe nosia hotovosť a sú ochotní platiť len ňou, iní si niečo také nedokážu predstaviť a je to podľa nich nepraktické, ale aj nehygienické. Nikdy nemôžete vedieť, kto mal bankovky či mince v rukách pred vami.

Ak by im nebola umožnená platba kartou, sú dokonca ochotní nechať tovar v obchode a ísť nakúpiť inde. Ľuďom pripadá nepredstaviteľné a nebezpečné dostávať za všetok tovar peniaze v hotovosti a následne ich skladovať a prevážať.

Objavili sa už diskusie aj o tom, že niektoré firmy sa možno vrátia k vyplácaniu výplat v hotovosti. Viacerí ale vyjadrili obavy, že vláda nájde spôsob, ako klepnúť po prstoch ľuďom platiacim v hotovosti a zdaní ešte aj takéto platby.