Ak máte doma tieto kuchynské výrobky, prestaňte ich používať, varuje ÚVZ. Sú nebezpečné a sťahujú ich z predaja

Z času na čas sa na slovenskom trhu objaví produkt, ktorý z rôznych dôvodov nevyhovuje potrebným štandardom a neraz predstavuje pre zákazníka nebezpečenstvo. Presne pred takýmto tovarom teraz varuje Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe.

Dlhý zoznam

Ide pritom o výrobky do kuchyne, ktoré môžu priamo ovplyvniť kvalitu pripravovaných jedál. Problémové nylonové kuchynské náradie značky Alpina sa predávalo v rôznych baleniach a počte kusov. Ide väčšinou o rôzne typy naberačiek, konkrétne sú to tieto produkty aj so svojimi jedinečnými EAN kódmi:

8711252068671 Kitchen tools

8711252145983 Skimmer

8711252145990 Ladle

8711252146003 Spatula

8711252148700 Nylon spaghetti server

8711252148755 Nylon soup ladle

8711252148762 Nylon slotted turner

8711252148786 Nylon skimmer

8711252245485 Kitchen tools

„V uvedených výrobkoch bol laboratórnou analýzou zistený prestup (migrácia) primárnych aromatických amínov nad maximálne povolenú hodnotu, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami, na základe čoho dovozca výrobok sťahuje z trhu,“ informuje ÚVZ. Spomínané látky sú pritom považované za karcinogénne.

„Keďže sa uvedené výrobky môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť do miesta predaja,“ dodáva úrad.