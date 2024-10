Aj tá najkrajšia myšlienka dokáže rozpútať vojnu: Šimkovičovú hnevá, že sa novinári pýtajú, odkiaľ vzala na novú hymnu peniaze

Nová hymna rozpútala vášnivé diskusie. Martina Šimkovičová prostredníctvom Telegramu potvrdila, že sa naozaj pracuje na jej modernizácii. Médiá kritizuje, že sa pýtajú, odkiaľ na to má peniaze.

„Je zarážajúce, ako aj tá najkrajšia a najvznešenejšia myšlienka dokáže rozpútať vojnu. Naše médiá opäť ukázali, za koho kopú. Slovensko to iste nie je… od rána nám na ministerstvo prichádzajú novinárske otázky o hymne a ich podtón ukazuje jasne, že sme ich ešte aj týmto krokom podráždili. Novinárov trápi, kde sme na to zobrali peniaze a koľko to stálo,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti ministerka.

Šimkovičová kritizuje novinárov

Dodáva, že Oskar Rózsa už v roku 2011 prvýkrát ministerstvu kultúry predložil svoj návrh modernizovať našu hymnu. „A keďže nám záleží na národných témach aj na posilňovaní pocitu národnej hrdosti v nás, Slovákoch, tak sme sa v spolupráci so Slovenskou filharmóniou rozhodli tento projekt skutočne zrealizovať,“ vysvetľuje Šimkovičová. Novinárom vyčíta, že ich netrápili státisíce, ktoré išli na „prajdy“ ani to, koľko stál daňového poplatníka divný druh tanca v podaní svetoznámej tanečnice.

„Ale vynaložiť čo i len euro na pronárodnú vec sa na Slovensku asi nesmie. Ja vám sľubujem, že my na ministerstve kultúry vždy podporíme každú dobrú myšlienku, ktorá vedie k posilňovaniu národného povedomia. Pretože to tvorí našu identitu,“ uzatvára.