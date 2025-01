Adriana Poláková sa rozhodla pre veľkú zmenu vo svojom živote. Bez pretvárky ukázala svoje telo počas premeny

Je vychýrenou kuchárkou, ale aj influencerkou, ktorá sa pravidelne prihovára svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Bývalá moderátorka markizáckeho Telerána si užíva rozprávkový život so svojím manželom v Rakúsku a hoci by sa zdalo, že všetko je ružové, predsa len je tu jedna vec, ktorá jej robí vrásky. Našťastie, dnes už pracuje na jej odstránení.

Činy bez výhovoriek

Adriana Kneissl, predtým Poláková, je známa svojou autenticitou a tým, že sa na nič nehrá. Svojim fanúšikom ukazuje svoju pravú tvár aj so všetkými nedokonalosťami. Exmoderátorka, ktorá podľa portálu Život spolu so svojím manželom Christianom prevádzkuje penzión v dedinke Burgau, pred nejakým časom priznala, že už nenosí veľkosť oblečenia M. Aby toho nebolo málo, v jednom príspevku na Instagrame prezradila, že má o 10 kíl navyše. Zatiaľ čo jej manželovi to vôbec neprekáža, ona sa rozhodla vziať veci do vlastných rúk a urobiť niečo so svojou postavou.

Za svoje kilá navyše sa nehanbí. Napriek tomu si uvedomuje, že by mala niečo so sebou robiť a namiesto výhovoriek sa pustila do toho. Už počas vianočných sviatkov, kedy je u mnohých cvičenie a dodržiavanie zdravej stravy na úplne poslednom mieste, začala na sebe pracovať, o čom dala vedieť svojim fanúšikom.

„Najhorší začiatok niečoho je začať slovami: od pondelka, od zajtra, od prvého… Buď chceš alebo nie. Toto rozhodnutie je čierno-biele, farby prichádzajú až potom. A toto je moja vianočná fotka, stromčeky ste už videli… Krásne, pokojné a požehnané Vianoce s vašimi milovanými vám zo srdce želám, zlatíčka,“ napísala Adriana cez Vianoce na Instagram a pripojila fotografiu, ktorá ju zachytila na bežiacom páse.

Motivuje aj ostatných