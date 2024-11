Adela Vinczeová prehovorila o odchode z televíznych obrazoviek. Jej slová mnohých šokujú, čo povedala o konci v Markíze?

Dlhé roky boli televízni diváci zvyknutí na jej pravidelné a časté účinkovanie v rôznych televíznych projektoch. Zdá sa, že by tomu mal byť koniec. Aspoň čo sa týka Markízy, v ktorej by údajne mohla najpopulárnejšia slovenská moderátorka skončiť.

Postupne sa stráca z obrazoviek

Mama adoptívneho syna Maxíka Adela Vinczeová má aktuálne natočených niekoľko častí projektov, ktoré by mohli byť jej poslednými. Ako uviedol Mediaboom, už dávnejšie nakrútila s Danom Danglom nové časti šou 2 na 1, ktoré prídu na obrazovky tento mesiac. Ide o tri premiérové časti, ktoré má Markíza v zálohe.

Okrem toho by sa moderátorka mala objaviť v špeciálnej silvestrovskej časti celebritnej šou Možné je všetko. Už v tejto relácii Adela účinkovala len sporadicky. Zdá sa, akoby sa moderátorka pomaly vytrácala z televíznych obrazoviek, čo vyústilo do štádia, kedy nevylúčila, že by mohlo ísť nadlho o posledné projekty.

Odchod z Let´s Dance