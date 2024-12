Adela Vinczeová opísala najnetradičnejší Silvester, aký kedy zažila. Z tejto historky mnohí padnú do kolien

Odkedy sa jedna z najobľúbenejších moderátoriek na Slovensku stala adoptívnou mamou, jej dni majú zrazu iný rozmer, sú plné príjemných radostí a naplnené láskou. Rok 2024 hodnotí pozitívne a teší sa na to, čo jej prinesie ten nadchádzajúci. Tomu predchádza tradičná oslava, ktorej sa neraz zúčastnila aj Adela.

Po Vianociach patrí Silvester k najvýznamnejšej udalosti v roku, kedy mnohí využijú príležitosť osláviť príchod nového roka. Adela Vinczeová zalovila v pamäti a doteraz má v hlave živú spomienku na jednu silvestrovskú akciu, ktorej bola súčasťou. Hoci sa tam nič prelomové nestalo, malo to jeden háčik, ktorý prezradila Topkám.

Silvester ako skúška pre vzťahy

Celý zážitok opísala stručne a jasne, podľa jej slov to nebol dobrý Silvester. „Myslím, že to bolo na jednej chate, to bolo veľmi zlé. Prišli tam rôzne dvojice a nič zásadné sa nestalo,“ začala Adela. Ako ďalej moderátorka pokračovala, všetky páry sa nakoniec rozišli a ten jediný, ktorý tam bol sám, skončil na zubnej pohotovosti.

“Rozžúrovali sme sa deň pred Silvestrom a na Silvestra sme už tak len triezveli a dochádzalo nám, že sme vlastne všetci v nefunkčných vzťahoch,” uviedla Adela, podľa ktorej to bola zlá situácia, no spomína na ňu s úsmevom.

Ako je na tom s predsavzatiami?