Adam Rainer: Jediný človek v histórii, ktorý bol počas svojho života trpaslíkom aj obrom zároveň

Adam Rainer bol jedinečným človekom. Samozrejme, každý z nás je jedinečný, no Rainer bol predsa len o niečo viac. Ako jediný človek bol totiž považovaný za trpaslíka a následne aj za obra.

Rainer sa narodil v roku 1899, pričom jeho rodičia mali úplne priemernú výšku. Keď dosiahol tínedžersky vek, bolo všetkým jasné, že mladý Adam je nižší ako väčšina jeho rovesníkov v meste Graz, vtedy ešte súčasť Rakúsko-Uhorska, uvádza portál IFL Science.

Počas 1. svetovej vojny nemohol kvôli výške vstúpiť do armády. Mal iba 137 centimetrov, pričom spodný limit vstupu do armády bol o 10 centimetrov vyšší. O niekoľko rokov sa opäť pokúsil dostať do armády, no s výškou 142 centimetrov bol stále pod limitom. Lekárske správy ale ukazovali, že Rainer mal na človeka svojho vzrastu neobvykle veľké ruky a nohy, pričom jeho chodidlá mali veľkosť 43.

Fun Fact: Adam Rainer was the only person in recorded history to have been both a dwarf and a giant.

At 18 he was 4’6″, at 50 he was 7’8″. pic.twitter.com/xxc1lk1lcz

