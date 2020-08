Zverejnili rebríček najlepšie zarábajúcich hercov sveta. Štvrtina ich ziskov pochádza z Netflixu

Forbes zostavil rebríček aj tento rok a už druhý rok po sebe sa na prvej priečke ocitol herec Dwayne „the Rock“ Johnson. Ktorým hercom sa podarilo obsadiť ďalšie priečky?

Na prvom mieste Dwayne „the Rock“ Johnson

Herec Dwayne „the Rock“ Johnson opäť láme rekordy. V rebríčku, ktorý každoročne zostavuje Forbes, obsadil už druhýkrát po sebe prvé miesto ako najlepšie zarábajúci herec, píše portál BBC.

Bývalý zápasník si medzi 1. júnom 2019 a 1. júnom 2020 na konto pripísal závratných 87,5 milióna dolárov, vrátane 23,5 milióna dolárov, ktoré mu vyniesol film Red Notice. Navyše, herecká kariéra nie je jediná oblasť, v ktorej sa Johnsonovi darí viac než dobre, časť výnosu totiž pochádza aj z jeho kolekcie fitness oblečenia Project Rock.

Čo sa týka rebríčka, desiati najlepšie zarábajúci herci dokopy za posledný rok zarobili až 545,5 miliónov dolárov, pričom až štvrtinu z toho vďaka Netflixu. Kto sa umiestnil na druhej priečke? Hneď za Johnosonom sa na druhom mieste ocitol Ryan Reynolds, ktorý si taktiež zahral vo filme Red Notice. Reynoldsov zárobok sa v priebehu posledného roka vyšplhal do výšky 71,5 milióna dolárov, pričom 20 miliónov dolárov si pripísal za film Red Notice a ďalších 20 miliónov za film Six Underground.

Rebríček najlepšie zarábajúcich herečiek zverejní Forbes čoskoro

Ako informuje Forbes, so zárobkom 58 miliónov dolárov sa na tretej priečke umiestnil herec a producent Mark Wahlberg, ktorý sa podieľa na tvorbe filmu Spenser Confidential. Štvrté miesto obsadil Ben Affleck, ktorý si spolu s herečkou Anne Hathaway zahral napríklad vo filme The Last Thing He Watned a piate miesto obsadil Vin Diesel aj vďaka animovanej sérii Fast & Furious Spy Races.

V top desiatke sa aj vďaka televíznej sérii The End ocitol jediný bollywoodsky herec, a to Akshay Kumar. Umiestnil sa na šiestej priečke v rebríčku so zárobkom 48,5 milióna dolárov. Okrem Kumara sa v rebríčku ocitli aj Will Smith, ktorému vyniesla rola vo filme King Richard, Lin-Manuel Miranda (podieľal sa na tvorbe filmu Hamilton), Adam Sandler, ktorý si zahral napríklad vo filme Murder Mystery a herec, ktorý je dnes už považovaný za filmového veterána, Jackie Chan.

Forbes už čoskoro zverejní aj zoznam najlepšie zarábajúcich herečiek. Prvé miesto minulý rok obsadila so zárobkom 56 miliónov dolárov herečka Scarlett Johansson, napriek tomu, že jej zárobok bol v tom roku nižší ako zárobok herca, ktorý obsadil v rebríčku mužov siedmu priečku.