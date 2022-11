7-ročné dievča pokryté výkalmi spalo v špinavej plienke pri mŕtvom psovi: Pár nechal 7 detí žiť roky v smrade a bordeli

Pred niekoľkými dňami súd vyniesol rozsudok páru, ktorý „vychovával“ deti v brutálnych podmienkach, v špine, zápachu a v spoločnosti utýraných 36 psov. Ak vám vŕta v hlavách otázka, prečo to dvojica robila a ako sa dokázala pozerať na toľko zúbožených obetí, odpoveď asi nikoho neprekvapí. Sú ňou peniaze.

V článku sa dozviete aj: aký šok čakal na políciu, keď vošla do domu, v ktorom pár žil;

v akom zúboženom stave sa nachádzali deti a 36 psov, ktoré žili spolu s nimi;

ako v dome páchli výkaly a hnijúce jedlo;

koľko peňazí dostával pár ročne;

aký trest mu súd udelil.

V malom dome žil pár so 7 deťmi a desiatkami psov

41-ročná Gemma Brogan a 35-ročný Christopher Bennett dostávali mesačne vysoké dávky, až 7-tisíc libier (viac ako 8-tisíc eur), ktoré boli určené na starostlivosť o sedem detí. Peniaze však neputovali na ich potreby, namiesto toho žili v zúbožených nehumánnych podmienkach, uvádza Mail Online.

Kontroverzný prípad siaha do anglického mesta Eastbourne, ktoré sa nachádza vo Východnom Sussexe. Brutálne konanie manželov bolo odhalené po tom, ako polícia v Sussexe dostala hlásenie a bola večer o 23:40 privolaná do domu, kde Gemma, Christopher a 7 detí vo veku od štyroch do 17 rokov žili. Navyše v spoločnosti 35 živých psov a jedného mŕtveho.

Policajtov šokoval obrovský zápach, špina a neporiadok

Keď policajti vošli do bytu, čakal na nich poriadny šok. BBC opisuje, že dom bol plný odpadkov, hnijúceho jedla či psích výkalov. Šíriaci sa zápach bol taký intenzívny, až policajti nedokázali poriadne dýchať.

Hrôzu, ktorú videli na vlastné oči, a v ktorej museli deti žiť, nedokázali ani dostatočne verne opísať.

Malé dievčatko spalo špinavé pri mŕtvole psa

Jeden z najnepríjemnejších pohľadov sa im podľa britského Metra naskytol pri pohľade na malé, 7-ročné dievča, oblečené iba v špinavej plienke, ktoré spalo pri mŕtvole psa.

Dieťa bolo okrem toho pokryté zvieracími výkalmi. O dodržiavaní hygieny sa v tomto prípade nedá hovoriť. Problémom bolo aj jedlo vhodné na konzumáciu, ktoré v dome chýbalo.

Nedokázalo chodiť, ďalšiemu museli vytrhnúť 13 zubov

Bulvárny denník priniesol s odvolaním na slová prokurátorky Amy Packham ešte viac podrobností o zúboženom stave, v akom sa nachádzali aj ďalšie deti. Podľa jeho informácií, jednému z nich bola poskytnutá akútna zubárska pomoc. Dieťa muselo byť uvedené do celkovej anestézie, kvôli zlému stavu jeho zubov. Následne mu vytrhli až 13 z nich.

Tretie spomínané dieťa malo tak zanedbanú hygienu, že mu museli vlasy niekoľkokrát umyť, kým získali svoju pravú blond farbu. Ďalšie dievčatko sa takmer nedokázalo udržať na nohách a malo problém s komunikáciou s ľuďmi. Deti teda neskončili poznačené iba fyzicky, ale aj psychicky.

V dome páchlo hnijúce jedlo aj zvieracie výkaly

Ku šokujúcemu objavu sa vyjadrila aj detektívka z miestnej vyšetrovacej jednotky pre ochranu detí, Fiona Ashcroft.

„Dom sa nachádzal v šokujúcom stave a bol odporný. Bolo v ňom porozhadzované oblečenie, odpadky, hnijúce jedlo a zvieracie výkaly,“ povedala a dodala, že policajti boli zhrození, keď videli desiatky psov, ktoré sa snažili liezť jeden cez druhého, aby sa dostali k dverám. Toto miesto označila za jednu z najstrašnejších adries, aké kedy videla.

Nehovoríme však iba o týraní detí, ale aj zvierat, ktoré neboli v o nič lepšom stave. Práve naopak. Podľa detektívky boli podvyživené a vychudnuté. Potvrdzujú to aj fotografie, ktoré zdieľala charitatívna organizácia Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Vyhladované psy boli v zúfalom stave

Podľa nich boli biele steny v dome špinavé a všade bolo porozhadzované oblečenie či ďalšie predmety. Psy nachádzajúce sa v zúfalom stave a zamastené sa tlačili v tmavej miestnosti, alebo ležali už na spomínanom oblečení alebo na špinavých dekách.

Po objavení tejto hrôzy políciou boli deti odobraté zo starostlivosti Gemmy a Christophera a tak isto aj psy. Zúboženým zvieratám sa dostala pomoc. Ukázalo sa, že niektoré sučky boli dokonca gravidné.

Dostávali cez 96-tisíc eur ročne. Deti z nich veľa nevideli

Ak by ste si ale mysleli, že takéto zaobchádzanie s deťmi a zvieratami je výsledkom nedostatku financií, nie je to tak. Mail Online vysvetľuje, že pár v skutočnosti dostával mesačné dávky na deti vo výške 7-tisíc libier, čo je v prepočte viac ako 8-tisíc eur. To znamená, že ročne do ich vreciek putovalo 84-tisíc libier (cez 96-tisíc eur).

Tieto peniaze mali byť určené predovšetkým na starostlivosť o deti. Tá sa ale nekonala. Metro dodáva, že párik namiesto toho spomínané peniaze „rozflákal“. Po odobratí detí od dvojice boli štyri najmladšie zaradené do starostlivosti náhradných rodín. „Učia sa základným sociálnym a životným zručnostiam, od ktorých je naša spoločnosť závislá,“ vysvetlila detektívka Ashcroft.

Podľa špiny a bordelu, ktorý sa v dome nachádzal, polícia usúdila, že nešlo o krátkodobé zanedbanie starostlivosti o deti, ale spomínané podmienky boli dlhodobé. Deti mal pár v starostlivosti od roku 2019.

Na políciu zavolal Christopher

Hlásenie, ktoré doviedlo políciu do ich domu, pochádzalo priamo od Christophera, ktorý zavolal na linku a oznámil, že chce svoju partnerku bodnúť.

Ako sa ukázalo, Gemma trpela úzkostnou poruchou a Christopher mal problémy so zákonom, kvôli ktorým v minulosti čelil aj väzeniu. Napokon sa sami ku svojim činom priznali. To ale nič nezmenilo na fakte, že deti zostali z tohto zážitku poznačené.

Gemma a Christopher spoznali svoj rozsudok v piatok, 4. novembra. Obaja boli odsúdení na šesť rokov za mrežami, informovala polícia v Sussexe. Priznali sa okrem zanedbávania starostlivosti o deti aj k týraniu zvierat, za čo boli stíhaní v samostatných súdnych procesoch.