7 dôvodov, prečo by ste okamžite mali prejsť z iných zariadení na Mac

Uvažujete o kúpe nového počítača či notebooku, no neviete sa rozhodnúť, čo je pre vás najlepšie? Možno práve nastal čas vyriešiť tento problém raz a navždy investovaním do niečoho možno finančne náročnejšieho, no za to špičkového, čo vám bude robiť radosť nielen z výkonu, ale aj zo svojej životnosti. Zabudnite na zariadenia s iným operačným systémom. Aj vďaka týmto dôvodom budete chcieť mašinku s operačným systémom od Apple okamžite aj vy.

Intuitívny, neskutočne výkonný a vymyslený tak, aby vám pomáhal pracovať, tvoriť alebo sa hrať spôsobom, o akom sa vám ani nesnívalo. Aj to je iMac alebo MacBook s operačným systémom macOS, respektíve iOS, ktorý má nainštalovaný každý iPhone. Chceli by ste konečne prejsť na novú platformu, no bojíte sa, že si nebudete vedieť zvyknúť? Týchto 7 dôvodov vás presvedčí, že vlastniť zariadenie od Apple nie len o štýle, ale aj o niečom úplne inom.

#1 Žiadne zložité nastavenia

Pri kúpe akéhokoľvek zariadenia čakajú jeho nového majiteľa desiatky minút zložitých nastavovacích procesov. Jednotlivé zariadenia od Apple, či už MacBook, AppleWatch či iPhone, sú však medzi sebou poprepájané. Stačí teda vlastniť len jednu takúto mašinku a všetko sa okamžite pripojí – stačí sa pripojiť cez svoje prihlasovacie údaje. macOS je veľmi intuitívny systém, ktorý sa už pri prvom rozbalení prispôsobí potrebám svojho majiteľa. Rýchlo a bezpečne.

Pri Macu sa nemusíte obávať zložitých nastavení – stačí sa prihlásiť a okamžite sám vezme potrebné informácie na ukážkové a bezproblémové používanie nového zariadenia. Sprievodca prenosom dát pomôže bleskurýchlo preniesť nastavenia, užívateľské účty a aj ďalší obsah. A s tým, s čím si nebudete vedieť dať rady, vám pomôžu asistenti – pokojne aj na predajni v iSTYLE, kde si zariadenia od Apple môžete zakúpiť za bezkonkurenčné ceny. A pokiaľ ste študentom alebo učiteľom, automaticky môžete získať pri nákupe zariadení Mac či iPad zľavu, stačí predložiť platný preukaz študenta (ISIC) alebo učiteľa (ITIC).

#2 Systém, s ktorým máte všetko po ruke. Kdekoľvek!

Doslova a do písmena! Práca s Apple zariadeniami je nielen jednoduchá (všetky aplikácie sú vytvorené tak, aby s nimi vedel narábať človek v ktoromkoľvek veku), ale aj intuitívna. To, čo začnete doma na MacBooku, môžete ľahko dokončiť po ceste električkou na svojom iPhone.

Potrebujete absolvovať pracovný míting alebo okamžite byť v spojení cez textové správy so svojimi kolegami? Žiadny problém – nové funkcie FaceTime dokážu nielen to. Navyše, vďaka bezplatnému kancelárskemu balíčku integrovanému priamo v OS môžete tvoriť dokumenty aj premakané prezentácie za pochodu. A spomínali sme, že operačný systém je zadarmo?

#3 O súkromie sa netreba báť

Neexistuje veľa zariadení, ktoré by sa mohli chváliť takou ochranou súkromia, ako majú tie od Apple. Súkromie pre spoločnosť znamená veľa a všetky operačné systémy dokážu zariadenia ochrániť na maximum. Najnovší macOS Monterey aj čip Apple robia zo všetkých zariadení tie najzabezpečenejšie. Mac už napríklad v základe obsahuje integrované ochrany proti škodlivému softwaru a vírusom a umožňuje vám rozhodnúť, čo presne chcete zdieľať a ako to chcete zdieľať. FileVault dokonca šifruje celý systém, aby zabezpečenie bolo ešte dôkladnejšie. Takže už nemusíte mať nainštalovaných viacero programov, aby vaše súkromie bolo dostatočné chránené.

A k tomu si ešte prirátajte inteligentnú prevenciu sledovania, vďaka ktorej viete, ktoré aplikácie či webové stránky využívajú to, čo by využívať nemali, službu ApplePay, vďaka ktorej sa nemusíte báť o bezpečnosť svojich online či fyzických nákupov, či odomykanie zariadení pomocou odtlačkov prstov či cez FaceID. A skoro by sme zabudli – správy iMessage a hovory FaceTime sú na všetkých zariadeniach chránené šifrovaním a zložité heslá k hocičomu si už vďaka Kľúčenke na iCloude nemusíte pamätať.

#4 Jedinečné appky, ktoré si zamilujete

Je úplne bežné, že pri kúpe zariadenia s bežným operačným systémom potrebujete na jeho správny chod množstvo ďalších programov, ktoré sú často platené. Pri Apple produktoch však zaplatíte len raz a môžete slobodne a bezplatne využívať širokú škálu šikovných nástrojov a aplikácie, aké inde nenájdete.

#5 Rýchlosť, ktorú si všimnete ihneď

Zariadenia od Apple mnohí, ktorí s nimi ešte do styku neprišli ďalej ako len v reklamnom letáku, považujú za predražené. Stanovená cenovka má ale svoje opodstatnenie a vďaka tomu, čo zariadenia dokážu, sú prakticky bezkonkurenčné. Na trhu neexistuje takto cenovo dostupné a rýchle zariadenie, či už je to smartfón, tablet, smart hodinky alebo notebook.

„Až 10-jadrové CPU – tak takto chutí výkon,“ dočítate sa na webe Apple. Závratne rýchle čipy M1 Pro či M1 Max alebo ešte novšie M2, ktoré boli uvedené na trh pri predstavení novej rady MacBookov Pro a Air – čipy, ktoré vyrába Apple pre svoje zariadenia, sú vyrobené na mieru skupinou profesionálov. Práve vďaka nim si môžete na akomkoľvek novšom zariadení vychutnať prevratný výkon a aj ohromnú výdrž batérie (áno, zabudnite na 4 hodiny nabíjania a 2 hodiny výkonu – s Macom dostanete viac a za podstatne kratšiu dobu). K tomu pridajte fantastické displeje, najlepšie kamery aj audio a všetky porty, ktoré na fungovanie s iOS či macOS budete potrebovať. Len s týmto operačným systémom môžete pracovať tak rýchlo a tak dlho ako nikdy predtým.

#6 Podpora zo všetkých strán

Prakticky neexistuje aplikácia či program, ktorý by ste na Apple zariadeniach nevedeli spojazdniť. Apple podporuje 99,99 % všetkého, čo v modernom svete 21. storočia potrebujete.

Navyše, vďaka medzinárodnej záruke môžete počas prvého roka od kúpy akékoľvek Apple zariadenie reklamovať v ktoromkoľvek autorizovanom centre značky a nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. S kúpou týchto vecičiek tak máte záruku, že sa o prípadné komplikácie pri ich poškodení dostanete k servisu ľahko a počas roka zadarmo.

Na Slovensku vám, samozrejme, pri poškodení bezproblémový servis veľmi ľahko a rýchlo vybavia v ktorejkoľvek predajni iSTYLE. A zreklamovať svoje poškodené zariadenie môžete dokonca aj v zahraničí.

#7 Štýlové zariadenia, ktoré vydržia roky

Áno, pre niekoho môžu byť Apple produkty predražené, treba sa ale na ne pozerať ako na investíciu z dlhodobého hľadiska. Zvládnu viac, než ktorékoľvek iné. Ani po rokoch nestrácajú na výkone, majú dlhú podporu systémových aktualizácií a dokonca strácajú aj málo zo svojej ceny. A keď sa náhodou rozhodnete svoje staršie Apple zariadenie vymeniť za novšie, môžete využiť služby výkupu starého za nové. A aj s tým vám radi poradia a pomôžu v ktorejkoľvek predajni iSTYLE.