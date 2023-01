20-ročný vodič zostal po nehode zakliesnený v aute spadnutom do ľadového potoka. Na mieste nebol signál, zasiahla náhoda

Policajti z Turne nad Bodvou vytiahli z potoka vodiča prevráteného vozidla. Vodič vozidla pri nehode utrpel ťažké zranenia. K nehode došlo v piatok popoludní na ceste medzi obcami Háj a Hačava.

Motorové vozidlo zn. Seat, ktoré viedol 20-ročný vodič z okresu Košice-okolie, pri prejazde ľavotočivej zákruty dostalo šmyk, zišlo z vozovky a narazilo do stromu. Následne sa prevrátilo a zostalo stáť v Hájskom potoku. Pravdepodobnou príčinou bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

V danom čase okolo prechádzala policajná hliadka tvorená Františkom Horňákom a Rolandom Majchrovičom z Obvodného oddelenia PZ v Turni nad Bodvou. Hliadka sa venovala kontrole zjazdnosti ciest. Na krajnici si všimli odstavený autobus a auto v potoku.

„Vodič autobusu im uviedol, že v danej lokalite nie je signál, nevie zavolať pomoc a vo vozidle je zakliesnená osoba. Policajti neváhali, rádiostanicou privolali pomoc, skočili do ľadovej vody a spoločne s vodičom autobusu zakliesnenú osobu vyprostili. Následne vodičovi v bezvedomí začali poskytovať prvú pomoc,“ uviedla polícia. Keď zranená osoba začala javiť známky života, uložili ju do stabilizovanej polohy a prikryli fóliou proti podchladeniu. So zraneným vodičom stále komunikovali, aby ostal pri vedomí a naďalej mu kontrolovali životné funkcie.