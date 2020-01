17-ročná Billie trpí bizarným ochorením: Nemôže sa smiať, inak stratí kontrolu nad vlastným telom

Smiech, rovnako ako iné prejavy emócií, je prirodzenou súčasťou života. Toto dievča však nevie, aké to je, smiať sa úprimne a bez strachu. Keď sa totiž zasmeje, zrádza ju jej vlastné telo.

Billie sa nemôže smiať, ináč skolabuje

Ako informuje portál Daily Mail, 17-ročnú teenagerku Billie Hodgson trápi skutočne bizarné ochorenie mozgu, nemôže sa totiž smiať bez toho, aby neskolabovala. Ide o tzv. kataplexiu a ochorenie spôsobuje, že jej prudko ochabnú svaly na celom tele vždy, keď sa zasmeje. Kataplexia je symptómom narkolepsie, neurologického ochorenia, ktoré okrem iného spôsobuje halucinácie, nadmernú spavosť počas dňa, spánkovú obrnu a nesúvislý nočný spánok. Jedinec trpiaci narkolepsiou môže zaspať kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj pri chôdzi.

Kataplexia trvá zvyčajne menej ako dve minúty, v ojedinelých prípadoch však aj 30 minút a spôsobiť ju môže nielen smiech, ale aj hnev, prekvapenie či vzrušenie. V Európe postihuje narkolepsia s kataplexiou približne 0,05 percenta ľudí a aj keď je ochorenie ojedinelé, je mimoriadne nepríjemné, výrazne totiž ovplyvňuje sociálny život jedinca. Aj Billie musela obmedziť čas, ktorý trávila so svojimi priateľmi. Billie je totiž veselá povaha a tráviť čas s priateľmi bez toho, aby sa mohla smiať a byť sama sebou, pre ňu predstavuje závažný problém.

Liek na kataplexiu zatiaľ neexistuje

Náročné je to aj pre jej okolie, Billie totiž hovorí, že ľudia okolo nej robia, čo môžu, aby ju nerozosmiali a kataplexiu nespôsobili, nedá sa tomu však zabrániť vždy. Majú potom výčitky svedomia a pocit, že sa musia ospravedlňovať. Ťažké je to pre teenagerku aj v prítomnosti ľudí, ktorí ju nepoznajú a nevedia, čo náhly kolaps spôsobuje. Medzi svojimi blízkymi sa už do istej miery naučila robiť si zo svojho stavu žarty, cudzím ľuďom sa to však ťažko vysvetľuje.

V stave kataplexie Billie nedokáže urobiť vôbec nič, nemôže ani hovoriť, nič neudrží v rukách, celé jej telo jednoducho ochabne. Frustrujúce podľa nej je, že počas celej epizódy je pri vedomí a vie, čo sa okolo nej deje, nedokáže však na nič reagovať, kým jej stav nepominie. Navyše, odkedy jej bola určená diagnóza, je čoraz citlivejšia a kataplexiu môže spôsobiť aj náznak vzrušenia. Nemôže preto šoférovať a aj voľba povolania bude vzhľadom na jej stav náročná.

Presná príčina kataplexie zatiaľ nie je známa, odborníci sa však nazdávajú, že ju vyvoláva nedostatok hormónu hypokretínu. Ten je zodpovedný za stav bdelosti počas dňa. Ak je ho nedostatok, mozog prestáva komunikovať so zvyškom tela, napríklad počas smiechu či hnevu. Billie určili lekári diagnózu len v marci minulého roka, keď skolabovala v školskej jedálni a dievčaťu neostáva nič iné, len sa s kataplexiou naučiť žiť. Zatiaľ totiž na toto ochorenie neexistuje účinný liek.