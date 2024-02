12-ročný chlapec postavil repliku Archimedovho lúča smrti. Zbraň funguje a báj sa tak stala realitou

Podľa bájí sa písal rok 212 pred naším letopočtom a Syrakúzy, v ktorých žil aj veľký učenec Archimedes, obliehali rímske lode. Geniálny vedec ich ale dokázal podpaľovať na diaľku z pevniny pomocou jeho dômyselnej vojenskej zbrane – lúčov smrti či smrtiacich zrkadiel.

Napodobnil Archimeda

Táto zbraň využívala slnečné lúče, ktoré boli odrazené na jedno miesto na lodi, a to malo spôsobiť zapálenie. Dôkaz, či takáto zbraň naozaj existovala, síce nemáme, no vyzerá to tak, že minimálne fungovať by mohla.

Ako píše portál IFL Science, študent ôsmeho ročníka z kanadského Ontaria dokázal túto zbraň replikovať. Brenden Sener postavením zmenšenej verzie Archimedových lúčov smrti, priblížil báj viac k realite. Dokonca aj niektorí učenci v minulosti, medzi nimi aj slávny francúzsky filozof René Descartes, tvrdili, že celá myšlienka Archimedových zapaľovaní lodí na diaľku, je iba fikciou.

Už v roku 2005 ale vedci a študenti z MIT ukázali, že Archimedov návrh dokázal zapáliť lode len za 11 minút pôsobenia. Celá myšlienka je v podstate jednoduchá. Stačí vám séria konkávnych zrkadiel, ktoré zachytia lúče a tie namierite na jeden bod, kde sa začne zvyšovať teplota až dovtedy, kým sa objekt, na ktorý sa pôsobí, nevznieti.

Pridávaním zrkadiel teplota narastala

Sener pomocou série zakrivených zrkadiel a stolových lámp zaostril 50-wattový zdroj tepla na kus kartónu a zistil, že teplota narastala o 2 stupne Celzia, a to s pridaním aj druhého a tretieho zrkadla. Keď pridal štvrté zrkadlo, teplota poskočila o 8 stupňov. Pri použití 100-wattového zdroja boli prvotné nárasty teplôt o 4 stupne a pri pridaní štvrtého zrkadla to bolo o 10 stupňov Celzia.

„Na základe mojich experimentov súhlasím so závermi MIT a verím, že s dostatočne silným zdrojom tepla a väčšími a viacerými zrkadlami, ktoré by boli dokonale zaostrené na jedno miesto, by bolo možné spôsobiť zapálenie,“ uviedol 12-ročný Sener.

Za svoje úsilie bol ocenený zlatou medailou výročného vedeckého veľtrhu školy Matthews Hall, ďalej zlatou medailou fyzikálnych vied Thames Valley Science and Engineering Fair, a tiež cenou London Public Library Award.