11-ročná príšera: Zabila 4-ročného chlapca, do brucha mu vyrezala iniciály a prosila, či môže vidieť jeho telo v truhle

Príbeh malej Mary ukazuje, do akej miery dokáže nedbalá výchova ovplyvniť vývin a psychiku dieťaťa a formovať ho. Získala prezývku jedenásťročná príšera a z toho, čo k tomu viedlo, naskakujú zimomriavky. Mary sa do histórie zapísala ako jedna z najbrutálnejších vrahýň. Kým sa ku svojím činom dostala, sama si prešla peklom.

Mary Flora Bell sa narodila 26. mája 1957 v oblasti Scotswood na severovýchode Anglicka. Mala to nešťastie, že prišla na svet matke, ktorá o ňu nemala vôbec žiadny záujem. Betty Bell pracovala ako prostitútka a v čase pôrodu Mary mala iba 16 alebo 17 rokov – táto informácia sa medzi zdrojmi líši. Už s prvými minútami ako sa dostala na svet na vlastnej koži pocítila, aké je to byť odvrhnutý človekom, ktorý by jej mal byť najbližší.

“Dajte tú vec preč”

Hovorí sa o príhode, ktorá sa stala hneď po narodený Mary, keď ju chceli lekári dať do náručia matky. Tá im doslova povedala, aby “dali tú vec preč” a nemala záujem vidieť svoju dcéru. Podobne to bolo aj so starostlivosťou o Mary, o ktorú Betty zanedbávala a radšej sa venovala svojej práci. Čo sa týka identity skutočného otca dievčatka, nie je presne známa. Priezvisko dostala po novom manželovi Betty, mužovi menom Billy Bell. Jeho povesť nebola o nič lepšia, bol súdeným trestancom a alkoholikom.

Dcéru chcela predať, zabiť, ponúkala ju na sexuálne služby za peniaze

Čo sa týka vyrastania Mary, odmalička trávila množstvo času bez mamy, horšie však pre ňu samú bolo, keď bola mama s ňou. Betty sa ju pokúšala nelegálne predať na adopciu cudzej žene a za dverami ich domu sa diali zvláštne veci. Mary vypadla z okna či zjedla nadmerné množstvo tabletiek na spanie. Samozrejme, môže sa to stať malému dieťaťu v rámci náhody, ale v tomto prípade môžeme z týchto činov podozrievať Betty, ktorá svoju dcéru nemala v láske a ak by takýmto “omylom” prišla o život, pravdepodobne by jej to iba vyhovovalo.

Aby toto ešte nebolo málo, Mary mala iba štyri roky, kedy začala byť sexuálne zneužívaná za peniaze. Potvrdila to vlastnými slovami, jej okolie o tom však nič nehovorilo. Či to bolo skutočne tak, sa už asi nedozvieme. Pravdou však zostáva, že všetky tieto nepríjemnosti, s ktorými prišla do kontaktu, ju mimoriadne ovplyvnili a odborníci sa zhodujú na tom, že práve tie vyústili do brutálnych činov, za ktorými Mary stála.

Chcela zabiť spolužiakov, deti v škole sa jej báli

Keď prišla do školy, vykazovala známky zvláštneho správania a spolužiaci sa jej báli. Dokázala sedieť dlho na jednom mieste a uprene sa pozerať alebo pustiť sa do bitky aj s chlapcami bez rozdielu. Nechýbalo ani tvrdšie násilie a niekoľkokrát sa pokúsila o uškrtenie svojich spolužiakov. Dodávame, že v tomto čase mala menej ako desať rokov. Jednému dievčaťu dokonca napchala do hrdla piesok a takto ho chcela udusiť.

To však nebolo ani zďaleka nič v porovnaní s tým najbrutálnejším, čo Mary spáchala. Postupne začalo nehôd v jej okolí pribúdať. 11. mája 1968 sa hrala s iba trojročným chlapcom, ktorý po ich spoločne strávenom čase sa zostal potulovať zranený a krvácajúci. Bolo to považované za nehodu, avšak po nadchádzajúcich udalostiach to už tak jednoznačne nevyzeralo. Začali sa objavovať aj ďalšie obvinenia voči Mary, ktoré tvrdili, že sa pokúsila o udusenie rôznych detí.

Prvá vražda

Iba deň pred svojimi 11. narodeninami spáchala prvý zo svojich najbrutálnejších zločinov, kde vlastne iba dokončila to, čo už niekoľkokrát predtým začala, avšak neúspešne. Jej obeťou sa stal 4-ročný chlapec Martin Brown. Uškrtila ho v miestnom opustenom dome a po incidente zmizla. Mŕtveho chlapca omylom našli deti zo susedstva a na miesto prišli záchranári. Chlapčekovi však už nedokázali pomôcť.

Mary urobila chybu a v tom čase sa do domu vrátila aj so svojou kamarátkou Normou, ktorá stála pri mnohých činoch pri Mary. Z domu boli poslané preč a vzhľadom na to, že sa vedľa chlapca našla prázdna krabička od tabletiek, tie boli určené ako príčina smrti. Mary však ani zďaleka neskončila a rozhodla sa spoločne s Normou navštíviť mamu mŕtveho chlapca.

Chcela vidieť mŕtveho chlapca v truhle

Zaklopala na dvere a keď zarmútená mama po smrti svojho malého synčeka otvorila, Mary sa nadrzovku spýtala, či môže Martina vedieť. Mama odvetila s tragickou udalosťou, ktorá sa mu stala. Mary však drzo odpovedala, že o tom vie, ale že ho chce vidieť ležiaceho v truhle. Takéto správanie zničená mama nezniesla a dievčatá poslala preč.

Na druhý deň Mary oslavovala narodeniny a rozhodla sa tento deň stráviť po svojom. So svojou kamarátkou sa vlámali do miestnej škôlky, ktorú zdemolovali. Nebolo to prvýkrát, čo sa stala škôlka miestom takéhoto útoku. Dievčatá tu po sebe zanechali celkovo štyri odkazy v podobe nápisov, v ktorých sa priznali, že stáli za smrťou Martina a že budú vraždiť aj ďalej. A netrvalo dlho, kým sa tak aj stalo.

Zmrzačila ho a zabila

Dva mesiace po týchto incidentoch došlo k ďalšej vražde iba 3-ročného chlapca menom Brian Howe. Keď jeho telíčko našli, bolo značne znetvorené. Na jeho bruchu boli žiletkou vyrezané iniciály Mary, rany od nožníc mal na nohách aj pohlavnom ústrojenstve. Zomrel zadusením.

Začalo veľké vyšetrovanie. Za krátky čas prišli o život dvaja malý chlapci zo susedstva a navyše v tomto prípade sa začalo hovoriť o tom, že vrahom môže byť dieťa. Vypočúvané preto boli aj Mary a Norma. Kým Norma bola z prítomnosti a otázok polície nervózna, Mary bola sebaistejšia a pokojnejšia. Napriek tomu sa vo svojich odpovediach zamotala a napokon sama povedala niečo, čo ju prezradilo.

Poznala totiž detaily o zlomených nožniciach, ktorými bolo zranené Brianovo telo. O nich nevedel okrem vyšetrovateľov a páchateľa nikto iný. Preto nebolo pochýb, že za činom stála ona. Pred súd sa napokon postavili obe dievčatá. Mary – ako hlavný páchateľ a Norma ako spolupáchateľka. Maryina povaha sa ani v tomto prípade nezaprela a snažila sa všetko hodiť na svoju kamarátku. Neúspešne.

Bola mimoriadne nebezpečná pre svoje okolie

Nakoľko prípad vyvolal mimoriadny rozruch, Mary sa dostala do rúk súdnych psychiatrov, ktorí skúmali jej psychiku. Podľa výsledkov mala mať klasické prejavy psychopatie a bola označená za nebezpečnú pre svoje okolie.

Tento krutý príbeh však ani zďaleka nebol na konci. Aby z tejto situácie mama Mary, Betty, vyťažila čo najviac, rozhodla sa predávať médiám vymyslené príbehy o jej beštiálnej dcére za peniaze.

Súd napokon Mary s prihliadnutím na jej vek aj psychickú diagnózu či prostredie, z ktorého vyšla, stanovil trest na 12 rokov odňatia slobody, po ktorých sa dostala von. V tomto čase mala iba 23 rokov. Dostala novú identitu a mohla tak začať odznova žiť v úplnej anonymite. Norma bola pred súdom zbavená obvinení.

Britský Guardian v roku 1998 informoval o tom, že sa médiám podarilo Mary vypátrať a tak musela zmeniť svoje pôsobenie. Štyri roky po prepustení sa vydala a založila si rodinu. V čase jej odhalenie žila so svojím manželom a 14-ročnou dcérou. Aktuálne má 64 rokov, kde sa však nachádza, nie je jasné. Počas rokov niekoľkokrát zmenila svoje pôsobenie, aby si zachovala anonymitu.