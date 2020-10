Oceňovaný vojnový seriál Bratstvo neohrozených dostane pokračovanie. Kedy ho uvidíme?

O jeho vzniku sa už nejaký ten piatok vie, otázne však doposiaľ bolo, kedy sa hotového diela dočkáme. Dnes je však už o plánovanej vojnovej seriálovej novinke známych viacero informácií.

Kritikmi i divákmi oceňovaná vojnová miniséria Bratstvo neohrozených (Band of Brothers) sa dočká seriálového pokračovania. Ďalšia miniséria dostane názov Masters of the Air a opäť vznikne pod taktovkou výkonných producentov Stevena Spielberga a Toma Hanksa. Fanúšikov vojnových drám čaká ďalších 10 epizód, s ktorých nakrúcaním sa začne už v marci 2021, informuje web Deadline. Hotového diela by sme sa tak mohli dočkať už niekedy v roku 2022, ak nedôjde k vážnejším komplikáciám pri produkcii.

Z HBO na Apple TV+

Za novinkou Masters of the Air, ktorá bude voľným pokračovaním oceňovaného Band of Brothers, bude stáť rovnaký tvorcovský tím, zmení sa však distribútor. Zatiaľ, čo Bratstvo neohrozených sme mohli sledovať vo vysielaní stanice HBO (a tento seriál sa dá nájsť aj na streamovacej platforme HBO GO), exkluzívne práva na uvedenie Masters of the Air získal gigant Apple. Ten ho sprístupní predplatiteľom svojej streamovacej služby Apple TV+.

O vojakoch, ktorí pomohli poraziť nacistické Nemecko

Ako web Deadline informoval, prvé tri epizódy nakrúti režisér Cary Joji Fukunaga, ktorý stojí aj za réžiou neustále odkladanej novej bondovky No Time to Die.

Pokračovanie vznikne podľa rovnomennej knižnej predlohy autora Donalda L. Millera a o jednotlivé scenáre k epizódam sa postará John Orloff. Nový seriál bude sledovať príbeh vojakov amerických vzdušných síl, ktorí počas druhej svetovej vojny dopomohli k pádu režimu Adolfa Hitlera.

10-dielna miniséria Masters of the Air bude podľa všetkého stáť viac ako 200 miliónov dolárov a mnohí projektu už teraz predpovedajú hitový potenciál. Je to najmä pre hviedzne mená výkonných producentov, ktorí za projektom stoja. Spielbergova a Hanksova kolaborácia pri Band of Brothers vyšla na výbornú, o čom svedčí aj zisk ocenenia Zlatý glóbus za Najlepšiu minisériu v roku 2001 a rovnako tak aj zisk 1dvoch cien Emmy (Najlepšia réžia a Najlepšia miniséria).

