10 rokov od premiéry Game of Thrones: HBO zverejní nikdy nevydaný materiál, prichystá aj špeciality navyše

Stanica HBO ohlásila príjemné prekvapenie pre všetkých fanúšikov kultového seriálu Hra o tróny. Pri príležitosti blížiaceho sa 10. výročia premiéry vôbec prvej epizódy tohto fantasy seriálu, pripraví veľkolepé oslavy. Trvať majú dokonca celý mesiac.

Udalosť, ktorá má symoblicky osláviť 10. výročie premiéry vôbec prvej časti seriálu Hra o tróny (Game of Thrones), HBO nazvalo The Iron Anniversary (v preklade Železné výročie). V rámci neho bude sprístupnená špeciálna interaktívna podstránka na streamovacej platforme HBO Max, ktorá zabaví najmä skalných fanúšíkov seriálu. Užiť by si ich ale podľa informácií samotnej stanice mali aj tí, ktorí Game of Thrones nikdy nevideli, píše web Coming Soon. To ale, samozrejme, nie je všetko.

Mesiac dlhé oslavy premiéry Game of Thrones

The Iron Anniversary bude na HBO trvať celý mesiac, počas ktorého bude užívateľom a predplatiteľom služby HBO sprístupnených 150 špeciálnych rozhovorov vo videách s hereckým obsadením, tvorcami či pohľadom do zákulisia nakrúcania jednotlivých epizód seriálu. HBO sľubuje zrevejenenie doposiaľ nikdy nezverejneného materiálu, vrátane rôznych krátkych klipov či trailerov.

The Iron Anniversary dostalo aj špeciálnu upútavku, ktorá na oslavy 10. výročia premiéry Game of Thrones skutočne láka. Pozrieť si ju môžete nižšie.

TV maratón aj pivný špeciál

Popri všemožných online aktivitách bude k dispozícii pre zberateľov aj špeciálna edícia hračiek a zberateľských figúrok. K tomu sa pridá aj limitovaná edícia pivných špeciálov inšpirovaných príbehom seriálu, o ktoré sa postará malý dánsky Mikkeller. Tie budú k dispozícii na objednanie cez internet.

Okrem tohto všetkého sa v zahraničí chystá aj veľký maratón, ktorý HBO odvysiela exkluzívne na svojom programe HBO2 o 10:00 presne 10. apríla 2021. Do vysielania bude zaradených všetkých 10 častí prvej série, na ktoré majú potom diváci nadviazať sledovaním zvyšných častí seriálu. Cieľom je vyzbierať peniaze, ktoré poputujú na charitatívne účely. Pri špeciálnych online projekciách budú prítomní aj vybraní hlavní hereckí predstavitelia seriálu, ktorí divákom sprostredkujú ďalšie aktivity.

Možno sa dočkáme aj noviniek o spin-offoch

Počas celého mesiaca toho bude, samozrejme, viac. Fanúšikovia dúfajú, že dostanú viac informácií aj ku chystaným prequelovým seriálom zo sveta Game of Thrones. Tých je vo výrobe hneď niekoľko. Prvým, ktorého by sme sa mali dočkať, je seriál s názvom House of the Dragon, o ktorom sa môžete dočítať v našich predchádzajúcich článkoch.