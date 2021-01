Pred dvomi mesiacmi začal pracovať na iniciatíve 10 pre gastro, ktorá môže zachrániť slovenskú gastronómiu, dnes o nej vie niekoľko tisíc ľudí. „Gastronómiu nevnímam len ako biznis, je to súčasť spoločenskej kultúry a cestovného ruchu, preto si myslím, že je veľmi dôležitá,“ hovorí iniciátor Viliam Pavlovský.

10 pre gastro je myšlienka, ktorá uzrela svetlo sveta len pred pár dňami, no už teraz ju pozná niekoľko tisíc ľudí. Iniciátorom je Viliam Pavlovský, ktorý sám vlastní prevádzku Sympl v Banskej Bystrici. Keďže ide o nový projekt, priestor ukázať sa, dostal len počas troch mesiacov, a to medzi prvou a druhou vlnou pandémie.

Aj napriek tomu, že existuje mnoho iniciatív, ktoré sa venujú záchrane slovenskej gastronómie, Viliam prišiel s revolučnou myšlienkou. Idea vznikla podľa jeho slov tesne po tom, ako začala druhá vlna pandémie.

„Cítil som potrebu zapojiť sa do diania, spraviť niečo so situáciou, ale najmä, chcel som sa proaktívne venovať problematike, ktorá tu nastala. Gastronómiu nevnímam len ako biznis, je to súčasť spoločenskej kultúry a cestovného ruchu, preto si myslím, že je veľmi dôležitá,“ opisuje Viliam Pavlovský.

V gastronómii sa pohybuje 10 rokov, a preto mu situácia nie je ľahostajná. Posledný rok a pol sa venoval vlastnému projektu, reštaurácii Sympl. „Keď sme začínali, mali sme možnosť zamestnať 40 ľudí, no druhá vlna nás začala veľmi rýchlo likvidovať a prejavila sa aj na našom podniku,“ tvrdí iniciátor projektu 10 pre gastro.

Iniciatívu nezaložil len kvôli sebe, ale najmä kvôli dodávateľom, malým podnikateľom a producentom, ale aj zamestnancom, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou gastronómie.

Viliama Pavlovského tiež trápi aj fakt, že gastronómia vytvára obrovské percento šedej ekonomiky. „To sú reálne fakty, s ktorými sa teraz však nedá bojovať,“ dodáva. Súčasná pandemická situácia likviduje gastro prevádzky po celom Slovensku. „Vycítil som šancu, že môžem urobiť niečo pre slovenskú gastronómiu aj do budúcna, keď pandémia zmizne,“ hovorí o cieľoch iniciatívy.

Netreba zabúdať, že podniky, ktoré prežijú, tu budú aj naďalej. „Chcem, aby následne mali vhodnú pôdu na podnikanie, aby boli konkurenčne schopné a aby mali všetci rovnaké podmienky. Teraz máme konečne možnosť nastaviť systém, aby šedá ekonomika bola na ústupe. Ja v tom vidím aj boj za očistenie gastronómie, nie len o prežitie,“ hovorí o plánoch do budúcnosti Viliam.

Cieľom je získať masy

Predtým, ako založil vlastnú iniciatívu, prezrel si všetky, ktoré už existovali, ale i to, na čo sa zameriavajú. V súčasnosti ich nie je málo, a tak nás zaujímalo, v čom sa 10 pre gastro líši od ostatných iniciatív. „Chceme veci riešiť inak, no zároveň máme potrebu spojiť sa, aby sila celého odkazu bola čo najväčšia, “ objasňuje.

Podľa Viliamových slov sú v kontakte aj s ostatnými iniciatívami a majú o nich prehľad, avšak v každej mu chýbal verejný tlak. Ako on tvrdí, problémom všetkých doterajších projektov bolo, že na tematiku nazerali „zaškatuľkovane“, že problém sa týka len reštaurácií, barov a kaviarní. „My vnímame gastronómiu vo väčšom spektre. Sú v nej zainteresovaní aj dodávatelia, pražiari kávy, vinári, pivovarníci. Jednoducho, všetci z odvetvia,“ upresňuje.

Ako opísal Viliam, gastronómia je široký pojem a práve na to chceli vo svojej iniciatíve poukázať. Ich cieľom je osloviť masy. „Chceme osloviť odbornú verejnosť, ale aj bežných zákazníkov a hostí, pretože aj tí sú súčasťou gastronómie,“ vysvetľuje.

Aj napriek tomu, že iniciátorom je Viliam, na myšlienke nerobí sám. Pomohli mu s ňou známi, dodávatelia a partneri, ale aj kolegovia a kreatívna agentúra, ktorej sa nápad pozdával. Práve s nimi ho riešil od samotného začiatku veľmi aktívne.

„Vyvrcholením našej dvojmesačnej práce je video, ktoré sme publikovali a šíri sa veľmi nekontrolovateľne, čo nás, samozrejme, veľmi teší,“ hovorí Viliam. Súčasťou projektu je aj petícia. Za tri dni nabrala 5-tisíc podpisov, no v súčasnosti ju podpísalo už takmer 10-tisíc ľudí. Viliam hovorí, že je to výsledok toho, na čom usilovne pracovali posledné mesiace.

Video je kľúčovým marketingovým prostriedkom, avšak nepracovali len na ňom, ale aj na samotných opatreniach, ktoré chcú predniesť vláde.

Čo sa skrýva za iniciatívou 10 pre gastro?

Iniciatíva 10 pre gastro je zložená z opatrení, ktoré ľudia z gastronómie požadujú od Vlády Slovenskej republiky ako záchranné lano v tejto neľahkej situácii.

„Všetky opatrenia, ktoré navrhujeme na našej webovej stránke, sú prediskutované, majú reálnu kontúru a dajú sa zaviezť,“ hovorí Viliam. Nechcel, aby ich iniciatíva bola povrchná, a preto sa aktívne stretáva s ľuďmi, ktorí sa problematike rozumejú.

Opatrení je zatiaľ päť, ale ako hovorí samotný iniciátor projektu, majú ambíciu pracovať aj na ďalších. „Dali sme priestor aj samotným ľuďom, aby sa mohli vyjadriť. Ak majú nejaké návrhy, môžu ich predniesť a ak sa budú dať zrealizovať, doplníme ich do iniciatívy,“ prezradil Pavlovský.

Desiatka v názve nie je limitujúca a ak bude opatrení viac, sú rozhodnutí za ne bojovať. V čísle sa skrýva aj symbolika 10 % dane z pridanej hodnoty. Práve jej zníženie od vlády žiadajú. Práve tento krok je pre gastronómiu v súčasnosti kľúčový a rozhodujúci. Na toto číslo následne nadviazali aj príbeh desiatich ľudských osudov, ktoré môžeme vidieť vo videu.

Zníženie DPH je podľa Pavlovského veľmi podstatným bodom opatrení, ktoré navrhujú. Viliam zdôrazňuje, že ak by to vláda schválila, majitelia prevádzok nemajú chuť obohacovať sa o 10 % a vytvárať si tým zisk. „V gastronómii je naozaj veľmi náročné vytvoriť zisk, preto sa veľa podnikateľov uchyľuje k spomínanej šedej ekonomike a ku klamstvu,“ vysvetľuje.

10-percentná DPH môže podnikom pomôcť práve vtedy, keď nastane “popandemické obdobie”. Vtedy bude mať toto opatrenie najväčší význam, aby podnikatelia dokázali vďaka vlastnej energii a snahe vytvárať peniaze. Z nich si spomínaných 10 % nechajú, aby dokázali splácať všetky resty, ktoré im vznikli, ale rovnako, aby boli schopní aj vytvárať nové pracovné pozície a vracať peniaze naspäť do podniku. Len tak môže biznis opätovne rásť a rozkvitať.

V súčasnosti požiadavky o dani z pridanej hodnoty upravili. Od vlády žiadajú 5-percentnú DPH ako krátkodobý nástroj na určité obdobie, tak, ako to je aj v Českej republike. 10 % DPH by nasledovala ako dlhodobý nástroj na revitalizáciu tohto odvetvia. To by bolo pre ľudí, ktorí pracujú v gastronómii, najideálnejšie. Avšak ani Viliam nateraz nevie, čo sa im podarí presadiť.

Je dôležité nastoliť vzájomnú spoluprácu medzi štátom a ľuďmi z gastronómie

Ľudia, ktorí stoja za iniciatívou, sa aktívne snažia stretnúť s kompetentnými. Chcú sa skontaktovať aj s tajomníčkou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorá má na starosti prerozdeľovanie eurofondov.

„Štát má finančné prostriedky na to, aby pokryl aktuálnu situáciu. Je však potrebné nájsť spoločnú cestu a kľúč, aby opatrenia, ktoré sa vyvíjajú a zavádzajú, boli naozaj aplikovateľné a nápomocné,“ tvrdí. Taktiež poukazuje na to, že posledné prijaté opatrenie sa nijakým spôsobom nedotýka podnikov, ktoré vznikli po roku 2020.

Podľa Viliamových slov takéto podniky sa nemajú s minulým rokom v čom porovnať. „No aj napriek tomu, vytvorili nové pracovné miesta. Naliali do ekonomiky investične státisíce eur a na odvodoch a DPH poslali štátu počas pandemického obdobia desiatky tisíc eur. Tak to konkrétne bolo aj v našom prípade s prevádzkou Sympl. Preto je dôležité nastoliť vzájomnú spoluprácu,“ vysvetľuje Viliam.

Veria, že aj video, ktoré sa virálne šíri medzi ľuďmi, im môže dopomôcť vybojovať si to, čo chcú. Sú na neho samé dobré ohlasy a len pár hodín po tom, ako video vyšlo, ho začali ľudia hromadne zdieľať.

Dôvodom, prečo sa tak rýchlo šíri, je podľa Viliama to, že pozitívnou formou zachytili, čo sa v súčasnosti deje na Slovensku a každý, či už majiteľ, dodávateľ alebo aj samotný hosť, sa v ňom vie nájsť.

„Nesnažili sme sa pracovať so žiadnou negatívnou myšlienkou, práve naopak. Chceli sme celému národu ukázať, čo gastronómia pre nás znamená a že aj spotrebitelia sú jej súčasťou,“ prezradil o myšlienke, ktorá sa skrýva za videom.

Video odhaľuje mnoho informácií a jednou z nich je aj to, že 60 % podnikov nebude schopných postaviť sa po pandémii na vlastné nohy. Na otázku, z čoho vychádzajú, odpovedal Viliam, že percentá sú informačné a finálne číslo môže byť nižšie, ale aj vyššie. Ako on sám tvrdí, ide o odhad, s ktorým narábajú aj ostatné iniciatívy na základe štatistík a výpočtov. „Dovolím si tvrdiť, že percento bude vyššie, ak sa nič rapídne neudeje a nepríde rýchla pomoc,” hovorí Pavlovský.

Na záver dodáva, že chce poprosiť a vyzvať Slovákov k podpisu petície, pretože ako tvrdí, všetci sme súčasťou gastronómie a iba spoločne ju môžeme zachrániť.