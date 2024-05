Zvrat v prípade unesenej študentky Soni: Únos otriasol celým Slovenskom, vyšetrovanie teraz zastavili

Ako informuje web TV Noviny, bratislavská krajská prokuratúra pre Televíziu markíza potvrdila informáciu, že vyšetrovanie prípadu únosu študentky Soni, ktorý otriasol celým Slovenskom, bolo zastavené.

Incident sa odohral 10. septembra minulého roka. Študentka Soňa zmizla cestou domov, len niekoľko metrov od vchodu. Obvinený bol záchranár, ktorý si ju vyhliadol, prenasledoval ju a následne zaútočil. Vpichol jej látku, ktorá ju omámila a uniesol ju. Soňu sa podarilo nájsť po 26 hodinách pred petržalskou nemocnicou. Na tele mala viaceré poranenia a stopy po opakovaných vpichoch.

Záchranár, ktorý mal u seba ketamín, ale aj iné látky, skončil v rukách polície už na ďalší deň. Nebolo pochýb o tom, že zločin spáchal práve on, no zdá sa, že Soňa a jej rodina sa spravodlivosti nedočkajú. Záchranár sa pred súd nepostaví, vyšetrovanie totiž bolo zastavené. Dôvodom má byť to, že muž v čase konania trpel duševným ochorením, svoje konanie nevedel ovládať ani posúdiť, že koná nebezpečne a protiprávne. „Tento záver vyplynul z vykonaného pomerne rozsiahleho znaleckého dokazovania,“ vyjadrila sa pre TV Markíza hovorkyňa Krajskej prokuratúry Bratislava Gabriela Kováčová.