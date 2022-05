Zvládnete ich obehnúť aj za víkend: 10 miest v Budapešti, ktoré musíte navštíviť, ak vás pamiatky už omrzeli

Teplé dni sú pred nami a ideálny spôsob, ako si ich spestriť a naplno vychutnať, môže byť krátky výlet, pri ktorom získate veľa zážitkov. Stačí vyraziť napríklad k našim susedom. Budapešť, hlavné mesto Maďarska, je bohatá na možnosti. Tentokrát sme vynechali najznámejšie turistické pamiatky a hľadali unikátne miesta, kde okúsite adrenalín, vyskúšate niečo nevšedné alebo si jednoducho môžete vychutnávať ich nezameniteľnú atmosféru.

História, bohatá kultúra aj gastronómia. To všetko a oveľa viac ponúka Budapešť. Ak patríte medzi ľudí, ktorí hľadajú niečo nezvyčajné namiesto opakujúcich sa miest v každom cestovateľskom sprievodcovi, inšpirujte sa naším itinerárom.

Atypický hrad

Hrad Vajdahunyad sa nachádza v príjemnom prostredí mestského parku. Ponúka teda dva zážitky v jednom. Je menej známou atrakciou ako obľúbený a davmi vyhľadávaný Budínsky hrad, a preto sa jeho návšteva bude niesť v znamení väčšieho pokoja a odpočinku. Zaujímavosťou je, že bol postavený z dreva koncom 19. storočia a nebol domovom žiadneho panovníka. Neskôr ale vznikol komplex, ktorý je oslavou architektúry Maďarska. Ako uvádza Visit Hungary, bol postavený na ostrove, ktorý je sprístupnený pomocou štvorice mostov. Napriek tomu, že sa nachádza priamo v Budapešti, dokáže v návštevníkoch navodiť priam vidiecku atmosféru.

Železnica, ktorú riadia deti

Gyermekvasút prináša originálny zážitok, ktorý nadväzuje na tradíciu siahajúcu do 40. rokov minulého storočia, uvádza Our Taste For Life. Trať tejto železnice je zapísaná do Guinessovej knihy rekordov vďaka svojej dĺžke viac ako 11 kilometrov, ako najdlhšia detská železničná trať na svete. Tiahne sa pomedzi Budínske kopce zo štvrti Széchenyihegy do oblasti Hűvösvölgy. A v čom je taká výnimočná? Jednoducho je obsluhovaná deťmi a na jednej strane im prináša užitočné skúsenosti do života, na druhej je lákadlom pre turistov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gyermekvasút, Budapest (@gyermekvasut_budapest)

Adrenalín na motokárach

Budapešť ponúka hneď niekoľko možností, ak si chcete napríklad s partiou priateľov užiť poriadnu jazdu na motokárovej dráhe. Spomeňme napríklad elektrické motokáry FlashKart, ktorých maximálna rýchlosť môže dosiahnuť až 130 km/h. Nemusíte sa však obávať, je iba na vás, aké tempo jazdy si zvolíte. A aj preto je táto atrakcia vhodná aj pre deti (v tomto konkrétnom prípade po dosiahnutí výšky 125 centimetrov).

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Flashkart Gokartpálya 🏎 (@flashkart_insta)

Raj pinballu

Poriadnu dávku retro atmosféry načerpáte na tomto mieste. Či sa už chcete vrátiť do svojho detstva, alebo sa ocitnúť priam vo filmovej nálade, Flipper múzeum vám tieto pocity poskytne. Ak vám hovoria niečo pojmy ako pinball, flipper alebo hrací automat, tu sa budete cítiť ako v raji. Ikonické hry, blikajúce svetielka a zvuk, ktorý vám ešte dlho utkvie v pamäti. Napriek tomu, že sa v názve nachádza slovo múzeum, môžete sa tu vyhrať do sýtosti. Celkovo sa tu nachádza viac ako 140 historických pinballových automatov a arkádových hier.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Janos Gasparin (@jgasparin3)

Labyrint, kde väznili Drakulu

Budínsky hrad je nepochybne jednou z top atrakcií Budapešti. Vedeli ste však, že sa v jeho útrobách nachádza labyrint spájaný so samotným grófom Drakulom? Labyrint Budínskeho hradu kedysi slúžil ako mučiareň či väzenie. Práve jedným z jeho najneslávnejšie preslávených obyvateľov bol aj Vlad III., považovaný za najkrutejšie vládcu vôbec. Viac o jeho príbehu sa dočítate v našom článku nižšie.

Pivné kúpele

Pre milovníkov tohto nápoja Budapešť ponúka (nie iba) jednu špecialitu. Thermal Beer Spa je unikátna atrakcia spojená s pivným kúpeľom. Nie, nekúpete sa priamo v pive, ale v obrovských kadiach je napustená liečivá termálna voda, obohatená o minerály a prírodné ingrediencie ako chmeľ, jačmeň, slad a pivovarské kvasnice. Bylinkový kúpeľ dotvára pivná soľ a pivná pena. Navyše pivo si môžete počas vychutnávania tohto zážitku sami načapovať a doviesť ho do dokonalosti. Pivné kúpele sú súčasťou kúpeľných komplexov Széchenyi a Lukács.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Thermal Beer Spa Budapest (@beerspa)

Prehliadka mesta za pomoci virtuálnej reality

Históriu môžete načerpať aj nevšedným spôsobom. Napríklad prostredníctvom prehliadky virtuálnej reality, ktorá, ako sľubuje VR Tours Budapešť, vás vráti späť v čase. Pri prechádzke mestom máte nasadené špeciálne okuliare, vďaka ktorým priamo pred vaším zrakom ožívajú ulice z 13. storočia a dostanete sa až po maďarskú revolúciu, teda do roku 1956. Vďaka tomu môžete zažiť pravé cestovanie časom.

Dostihy

U našich maďarských susedov nájdeme jediné dostihové závodisko práve v Budapešti. Ak túžite po takomto nezvyčajnom zážitku a zároveň obľubujete súťaživú atmosféru, navštívte Kincsem Park. Ako uvádza na svojej oficiálnej stránke, ide o najkrajšiu dostihovú dráhu vo východnej Európe a jej história siaha do roku 1925. Zelený ostrov má rozlohu 86 hektárov a ak ste fanúšikmi tipovania, môžete si staviť na svojho favorita. Na tomto mieste sa aspoň na chvíľu budete cítiť ako hrdinovia vašich obľúbených historických filmov, kde práve dostihy boli bežnou rodinnou atrakciou, avšak v modernom šate. Svoje brány má pre návštevníkov otvorené práve počas víkendov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kincsem Park (@kincsempark)

Ruin bar Szimpla Kert

Pre mnohých ide už o veľmi dobre známe miesto, pri ktorom hrozí, že sa sem budete opakovane vracať. Szimpla Kert je jeden z najpreslávenejších a najstarších ruin barov v Budapešti. Je komplexom podnikov rôznych štýlov, kde si užijete nie iba najrôznejšie drinky od výmyslu sveta, ale napríklad aj koncerty či kino. Pripravte sa na väčší nával ľudí, avšak aj to je to súčasťou jeho nezameniteľnej atmosféry. Časť z ruin baru sa nachádza pod holým nebom, druhá je prikrytá. Prechádzať z jednotlivých podnikov v ňom môžete bez obmedzenia a pripravte sa na to, že možno aj zablúdite. Ale nebude vám to vadiť, práve naopak. Ak milujete alternatívne podniky, tento nesmiete vynechať. V nedeľu sa tu navyše konajú trhy, kde si môžete nakúpiť alebo ochutnať miestne lahôdky a mnoho ďalšieho.

Street food nesmie chýbať

Iba o niekoľko metrov ďalej nájdete unikátny street food s názvom Karaván, kde si prídu na svoje milovníci pouličnej gastronómie. Môžete tu ochutnať jedlo z kuchýň naprieč celým svetom, ako mexickej, indickej alebo talianskej. Či už patríte medzi vegetariánov, vegánov alebo „všežravcov“, určite si vyberiete.