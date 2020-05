Zvieratám v zoologických záhradách chýbajú ľudia

Zoologické záhrady, ktoré museli na celom svete zatvoriť svoje brány v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, hlásia, že sú ich zvieratá bez návštevníkov „osamelé“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ošetrovatelia zo zoo v americkom Phoenixe preto napríklad chodia na obedy za slonmi a orangutanmi a tvrdia, že chýbajúcich návštevníkov chodia hľadať najmä primáty.

Pozornosť si podľa nich vyžaduje najmä Majna Rothschildova menom Dynah, ktorá je veľmi „výnimočná a spoločenská“. „Ošetrovatelia vtákov ju chodia pravidelne navštevovať, aby zahnali jej osamelosť,“ povedala pre BBC hovorkyňa zoo Linda Hardwick.

Riaditeľ dublinskej zoo Leo Oosterweghel zase hovorí, že sa zvieratá „čudujú, čo sa všetkým stalo“.

V Orana Wildlife Parku na Novom Zélande zase nosorožce a žirafy ďalej pravidelne chodia na ich plánované „stretnutia s verejnosťou“.

Ľudia pritom vraj chýbajú najmä papagájom kea a gorilám

Niektorým zvieratám bez návštevníkov chýbajú podnety, vysvetlil pre BBC Paul Rose, odborník na správanie zvierat z University of Exeter. „Niektorým jedincom, ako sú primáty alebo papagáje, prináša interakcia s návštevníkmi obohatenie. Je to prínosné pre ich celkový pocit pohody a kvalitu života. Ak im táto stimulácia chýba, chýba im aj obohatenie,“ opísal s tým, že ošetrovatelia by mali zvieratá vypúšťať do výbehov, ako normálne.

Odporúča tiež, aby po ukončení bezpečnostných opatrení otvárali zoo zvieracie pavilóny postupne, aby ich obyvateľov príliš nezasiahla náhla zmena z ticha na hluk.